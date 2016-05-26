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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3013301430153016

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 394
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
75
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 394
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:16

  BBC написав:
  Lost написав:Support BForward , еще раз подтверждает то, что поломать отлаженное легко...

эх, чуствую еще аукнется банку новая «плата за обслуживание кредитной задолженности, которая списывается ежемесячно в размере 0.25 %» с 14.02.2018 :|

и вот тогда наступит расплата :mrgreen:

С меня за 8000 грн взяли 20 грн в РД.

0,25%. Є можливість не платити цю мзду?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:21

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Lost написав:Support BForward , еще раз подтверждает то, что поломать отлаженное легко...

эх, чуствую еще аукнется банку новая «плата за обслуживание кредитной задолженности, которая списывается ежемесячно в размере 0.25 %» с 14.02.2018 :|

и вот тогда наступит расплата :mrgreen:

С меня за 8000 грн взяли 20 грн в РД.

0,25%. Є можливість не платити цю мзду?

Виводити карту в плюс в розрахункову дату і 0,25% не буде.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:57

  unlock написав:Support BForward доброе утро. А когда я смогу активировать карту? Договор подписан вчера, в иб я ее вижу как неактивную. При попытке активировать через ИВР, получаю техническую ошибку, переводит на оператора, который тоже говорит о тех.ошибке и звоните позже. Я чёто очкую.

Добрый день, unlock!
От имени Банка приносим свои извинения. Завтра с Вами свяжется менеджер банка и сообщит о возможности активировать карту.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:01

Andrew75, грейс скоротили вдвоє для старих клієнтів...що є нехорошо. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:32

  Квесторе_поверніться написав:Andrew75, грейс скоротили вдвоє для старих клієнтів...що є нехорошо. :(

Грейс то є, але платно 0,25% від боргу в РД.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:49

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Andrew75, грейс скоротили вдвоє для старих клієнтів...що є нехорошо. :(

Грейс то є, але платно 0,25% від боргу в РД.

Алла и фарсик...
на этом фоне идейные поляки-друзяки грейсовиков-кешбечников.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, пожалуйста, можно ли Авторскую карту Голд Макс прицепить к Гугл Пею?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:10

  BBC написав:Грейс то є, але платно 0,25% від боргу в РД.

Платный грейс - это не грейс, а профанация. Маркетинг.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:34

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Lost написав:Support BForward , еще раз подтверждает то, что поломать отлаженное легко...

эх, чуствую еще аукнется банку новая «плата за обслуживание кредитной задолженности, которая списывается ежемесячно в размере 0.25 %» с 14.02.2018 :|

и вот тогда наступит расплата :mrgreen:

С меня за 8000 грн взяли 20 грн в РД.

0,25%. Є можливість не платити цю мзду?

так, але без можливості повноцінно користуватися грейсом, скоротивши його вдвічі...
дуже незручно, особливо для великої заборгованості у пільговому періоді :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановне товариство!
При формуванні виписки по дебетній картці "Марафонця" не відображаються нараховані відсотки на залишок власних коштів.
Чому так відбувається?
Яким чином можна побачити нараховані відсотки?
V2
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