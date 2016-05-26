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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:16
BBC написав: Lost написав:Support BForward
, еще раз подтверждает то, что поломать отлаженное легко...
эх, чуствую еще аукнется банку новая «плата за обслуживание кредитной задолженности, которая списывается ежемесячно в размере 0.25 %» с 14.02.2018
и вот тогда наступит расплата
С меня за 8000 грн взяли 20 грн в РД.
0,25%. Є можливість не платити цю мзду?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:21
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Lost написав:Support BForward
, еще раз подтверждает то, что поломать отлаженное легко...
эх, чуствую еще аукнется банку новая «плата за обслуживание кредитной задолженности, которая списывается ежемесячно в размере 0.25 %» с 14.02.2018
и вот тогда наступит расплата
С меня за 8000 грн взяли 20 грн в РД.
0,25%. Є можливість не платити цю мзду?
Виводити карту в плюс в розрахункову дату і 0,25% не буде.
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Andrew75
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:57
unlock написав:Support BForward
доброе утро. А когда я смогу активировать карту? Договор подписан вчера, в иб я ее вижу как неактивную. При попытке активировать через ИВР, получаю техническую ошибку, переводит на оператора, который тоже говорит о тех.ошибке и звоните позже. Я чёто очкую.
Добрый день, unlock!
От имени Банка приносим свои извинения. Завтра с Вами свяжется менеджер банка и сообщит о возможности активировать карту.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:01
Andrew75
, грейс скоротили вдвоє для старих клієнтів...що є нехорошо.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:32
Квесторе_поверніться написав:Andrew75
, грейс скоротили вдвоє для старих клієнтів...що є нехорошо.
Грейс то є, але платно 0,25% від боргу в РД.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:49
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:Andrew75
, грейс скоротили вдвоє для старих клієнтів...що є нехорошо.
Грейс то є, але платно 0,25% від боргу в РД.
Алла и фарсик...
на этом фоне идейные поляки-друзяки грейсовиков-кешбечников.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:54
Подскажите, пожалуйста, можно ли Авторскую карту Голд Макс прицепить к Гугл Пею?
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Andrew75
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Додано: Сер 28 лют, 2018 16:10
BBC написав:
Грейс то є, але платно 0,25% від боргу в РД.
Платный грейс - это не грейс, а профанация. Маркетинг.
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mustbe
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Додано: Сер 28 лют, 2018 16:34
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Lost написав:Support BForward
, еще раз подтверждает то, что поломать отлаженное легко...
эх, чуствую еще аукнется банку новая «плата за обслуживание кредитной задолженности, которая списывается ежемесячно в размере 0.25 %» с 14.02.2018
и вот тогда наступит расплата
С меня за 8000 грн взяли 20 грн в РД.
0,25%. Є можливість не платити цю мзду?
так, але без можливості повноцінно користуватися грейсом, скоротивши його вдвічі...
дуже незручно, особливо для великої заборгованості у пільговому періоді
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Lost
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:53
Шановне товариство!
При формуванні виписки по дебетній картці "Марафонця" не відображаються нараховані відсотки на залишок власних коштів.
Чому так відбувається?
Яким чином можна побачити нараховані відсотки?
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Сер 28 лют, 2018 21:07
cdj2
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