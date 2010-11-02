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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3015301630173018

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 394
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
75
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 394
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 09:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Surname - прізвище.
Кочевник
 
Повідомлень: 252
З нами з: 16.02.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Раздумываю об присоединении к вашему клубу =)
можете обрисовать в двух словах ответы на два главных для меня вопроса:
1. если в городе отделение банка без кассового обслуживания какие есть способы бесплатно закинуть деньги на кредитку?
2. чем отличаются карты "Выручалка MAX" и "Авторська карта Gold MAX" в плане грейса и затрат на их содержание?

ЗЫ
и еще в догонку - на сколько затратно сделать «Картка марафонця» полочной?
И почему я вижу ее в тарифах но не вижу на сайте для оформления?
mephala
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 407 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:58

  mephala написав:Раздумываю об присоединении к вашему клубу =)
можете обрисовать в двух словах ответы на два главных для меня вопроса:
1. если в городе отделение банка без кассового обслуживания какие есть способы бесплатно закинуть деньги на кредитку?

Безнал из другого банка
2. чем отличаются карты "Выручалка MAX" и "Авторська карта Gold MAX" в плане грейса и затрат на их содержание?

"Авторська карта Gold MAX" - не кредитка
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлень: 1197
З нами з: 18.09.13
Подякував: 260 раз.
Подякували: 205 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:03

  mephala написав:Раздумываю об присоединении к вашему клубу =)
можете обрисовать в двух словах ответы на два главных для меня вопроса:
1. если в городе отделение банка без кассового обслуживания какие есть способы бесплатно закинуть деньги на кредитку?
2. чем отличаются карты "Выручалка MAX" и "Авторська карта Gold MAX" в плане грейса и затрат на их содержание?

ЗЫ
и еще в догонку - на сколько затратно сделать «Картка марафонця» полочной?
И почему я вижу ее в тарифах но не вижу на сайте для оформления?

Через дебетную карту ИЗИПЕЙ и тарминал ИЗИПЕЙ
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 12844
З нами з: 12.08.10
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:51

Support BForward и снова здравствуйте. Какая то у меня засада с картой изипей. Вчера ее таки активировали, сделал тестовый платёж через изипей на 10 грн., после чего перекинул со сберсчета через иб эти же 10 грн. назад на карту. Сегодня после 11.15 я бы должен был эти 10 грн. увидеть на счету карты, но нет. Поддержка мне бодро рассказала о списании каких-то процентов, после моих вопросов расстроилась и оформила заявку на некорректное отображение баланса в иб. Кроме того эта карта изипей отсутствует в иб как источник и цель для внутренних переводов. Может кто-то компетентный мне помочь?
panatar.com
unlock
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Повідомлень: 2623
З нами з: 14.06.12
Подякував: 500 раз.
Подякували: 426 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:26

  unlock написав:Support BForward и снова здравствуйте. Какая то у меня засада с картой изипей. Вчера ее таки активировали, сделал тестовый платёж через изипей на 10 грн., после чего перекинул со сберсчета через иб эти же 10 грн. назад на карту. Сегодня после 11.15 я бы должен был эти 10 грн. увидеть на счету карты, но нет. Поддержка мне бодро рассказала о списании каких-то процентов, после моих вопросов расстроилась и оформила заявку на некорректное отображение баланса в иб. Кроме того эта карта изипей отсутствует в иб как источник и цель для внутренних переводов. Может кто-то компетентный мне помочь?


Добрый день, unlock!
Передала Ваше обращение в работу. О факте решения вопроса мы Вас проинформируем дополнительно.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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  #<1 ... 3015301630173018
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