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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3016301730183019

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 395
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 395
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:56

Support BForward комиссия за использование кредитного лимита взимается только за списанные средства, или и за заблокированные?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:31

  Stringer написав:Support BForward комиссия за использование кредитного лимита взимается только за списанные средства, или и за заблокированные?


Добрый день, tringer!
Кредит считается предоставленным после списание средств со счета. В заблокированных суммах - сумма операций, которые не прошли авторизацию, то есть не списаны или не зачислены на счет.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:18

зашел сегодня оформить карту "Виручалка МАХ"
Ответил на все вопросы менеджера и в конце она мне сказала - ожидайте звонка в течении получаса я сообщу результат.
Ну сообщит - значит сообщит. Не у спел я выйти за двери офиса как она мне звонит и сообщает что моя заявка отклонена.
У меня вопрос к офпреду - это у вас так скоринг быстро работает или девочки даже не утруждают себя подавать заявки в систему?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:27

  mephala написав:зашел сегодня оформить карту "Виручалка МАХ"
Ответил на все вопросы менеджера и в конце она мне сказала - ожидайте звонка в течении получаса я сообщу результат.
Ну сообщит - значит сообщит. Не у спел я выйти за двери офиса как она мне звонит и сообщает что моя заявка отклонена.
У меня вопрос к офпреду - это у вас так скоринг быстро работает или девочки даже не утруждают себя подавать заявки в систему?

Первый этап скоринга это запрос в БКИ. Если ваша кредитная история не соответствует критериям банка то сразу отказ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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