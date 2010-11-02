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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 бер, 2018 14:56
Support BForward комиссия за использование кредитного лимита взимается только за списанные средства, или и за заблокированные?
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:31
Добрый день, tringer!
Кредит считается предоставленным после списание средств со счета. В заблокированных суммах - сумма операций, которые не прошли авторизацию, то есть не списаны или не зачислены на счет.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:18
зашел сегодня оформить карту "Виручалка МАХ"
Ответил на все вопросы менеджера и в конце она мне сказала - ожидайте звонка в течении получаса я сообщу результат.
Ну сообщит - значит сообщит. Не у спел я выйти за двери офиса как она мне звонит и сообщает что моя заявка отклонена.
У меня вопрос к офпреду - это у вас так скоринг быстро работает или девочки даже не утруждают себя подавать заявки в систему?
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:27
Первый этап скоринга это запрос в БКИ. Если ваша кредитная история не соответствует критериям банка то сразу отказ.
Щось мені з ТАС "щастить"
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