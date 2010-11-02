octopus написав:Точно бесплатно? По отзывам просит 50 грн.BBC написав:
Бесплатно
https://play.google.com/store/apps/deta ... nVia2kiXQ..
бесплатно если не заказывать платно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 бер, 2018 21:43
бесплатно если не заказывать платно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 04 бер, 2018 00:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
а какой желательно выдержать интервал прежде чем опять идти делать заявку на кредитку?
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