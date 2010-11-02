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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3017301830193020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 395
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 395
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 21:43

  octopus написав:
  BBC написав:
  mephala написав:на форуме видел не раз писали что приходит оповещение если кто то интересовался его профайлом. это платная услуга?

Бесплатно
https://play.google.com/store/apps/deta ... nVia2kiXQ..
Точно бесплатно? По отзывам просит 50 грн.

бесплатно если не заказывать платно :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

а какой желательно выдержать интервал прежде чем опять идти делать заявку на кредитку?
mephala
 
Повідомлень: 2757
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  #<1 ... 3017301830193020
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