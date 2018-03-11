RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3017301830193020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 21:43

  octopus написав:
  BBC написав:
  mephala написав:на форуме видел не раз писали что приходит оповещение если кто то интересовался его профайлом. это платная услуга?

Бесплатно
https://play.google.com/store/apps/deta ... nVia2kiXQ..
Точно бесплатно? По отзывам просит 50 грн.

бесплатно если не заказывать платно :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 03.12.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

а какой желательно выдержать интервал прежде чем опять идти делать заявку на кредитку?
mephala
 
Повідомлень: 2785
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 09:04

  mephala написав:а какой желательно выдержать интервал прежде чем опять идти делать заявку на кредитку?

я 40 дней пощусь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 03.12.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 10:15

  octopus написав:
  BBC написав:
  mephala написав:на форуме видел не раз писали что приходит оповещение если кто то интересовался его профайлом. это платная услуга?

Бесплатно
https://play.google.com/store/apps/deta ... nVia2kiXQ..
Точно бесплатно? По отзывам просит 50 грн.
50 грн это полный кредитный отчет и кредитный рейтинг. Первый раз бесплатно. А функционал кто интересовался вашей КИ и изменения по кредитам (выдача/закрытие/ув. лимита) бесплатнен. Именно им пользуются те, кто пишет интересовался ли ими банк после подачи заявки и т.п.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12940
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 11:32

  Мизантрóп написав:
  mephala написав:а какой желательно выдержать интервал прежде чем опять идти делать заявку на кредитку?

я 40 дней пощусь


не первая попытка уже получить карту? они как и таська носом крутят что ли?
mephala
 
Повідомлень: 2785
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:49

Коллеги, подскажите карту Easypay можно пополнить без комисии с кошелька Easypay или только через терминал налом?
antey718
 
Повідомлень: 98
З нами з: 03.08.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:30

  antey718 написав:Коллеги, подскажите карту Easypay можно пополнить без комисии с кошелька Easypay или только через терминал налом?

Только через терминалы.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12940
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:52

В ІБ Фарса з поточних без картки можна внутрішнім переказом кидати на інші свої?
У всіх так? Покращення?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24005
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:49

  Квесторе_поверніться написав:В ІБ Фарса з поточних без картки можна внутрішнім переказом кидати на інші свої?
У всіх так? Покращення?

ага, работает, и нигде ни слова о том, что покращили
Stringer
 
Повідомлень: 7383
З нами з: 23.01.13
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1019 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3017301830193020
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Cler, Google Feedfetcher, greenozon, V2 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 968, 969, 970
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9691 1383067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 15:34
greenozon
ВТБ Банк 1 ... 1260, 1261, 1262
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12619 2445835
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 15:32
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 5443, 5444, 5445
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
54440 7019256
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 15:08
Alfa_Bank
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12620)
12.03.2018 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.