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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:34
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав:
В ІБ Фарса з поточних без картки можна внутрішнім переказом кидати на інші свої?
У всіх так? Покращення?
ага, работает, и нигде ни слова о том, что покращили
И на "банк в кармане" тоже внутренним можно?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:51
нда, не прошло и ...
проверил.
ух ты! пашет 24/7!
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