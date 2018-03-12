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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3018301930203021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:34

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:В ІБ Фарса з поточних без картки можна внутрішнім переказом кидати на інші свої?
У всіх так? Покращення?

ага, работает, и нигде ни слова о том, что покращили


И на "банк в кармане" тоже внутренним можно?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:51

нда, не прошло и ...
проверил.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 06:43

Support BForward
1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"?
2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?
casper12
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