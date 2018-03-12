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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:34
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав:
В ІБ Фарса з поточних без картки можна внутрішнім переказом кидати на інші свої?
У всіх так? Покращення?
ага, работает, и нигде ни слова о том, что покращили
И на "банк в кармане" тоже внутренним можно?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:51
нда, не прошло и ...
проверил.
ух ты! пашет 24/7!
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Додано: Вів 13 бер, 2018 06:43
Support BForward
1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"?
2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?
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Пон 12 бер, 2018 23:32
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