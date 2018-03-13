И на "банк в кармане" тоже внутренним можно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:34
Додано: Вів 13 бер, 2018 06:43
Support BForward
1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"?
2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не совсем понял......"Депозитка" выдаётся везде или "Оформлення картки
Можливе в Вінницькій, Харківській, Запорізькій областях в наступних представництвах Банку: Перелік".
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:16
gkost05
Только в трёх областях и только по указанным адресам. Но можете оформить, приехав из другой области
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:29
Добрий день, casper12!
На оформлення Депозитки обмеження не встановлені.
Перевипуск депозитки тільки у відділенні банку у Вінніці, Запоріжжі, Харькові.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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