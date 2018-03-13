Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:34
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав:
В ІБ Фарса з поточних без картки можна внутрішнім переказом кидати на інші свої?
У всіх так? Покращення?
ага, работает, и нигде ни слова о том, что покращили
И на "банк в кармане" тоже внутренним можно?
Порт
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:51
нда, не прошло и ...
проверил. ух ты! пашет 24/7!
v57
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Додано: Вів 13 бер, 2018 06:43
Support BForward 1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"? 2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?
casper12
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Додано: Вів 13 бер, 2018 09:25
Не совсем понял......"Депозитка" выдаётся везде или "Оформлення картки
Можливе в Вінницькій, Харківській, Запорізькій областях в наступних представництвах Банку: Перелік".
gkost05
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:16
gkost05
Только в трёх областях и только по указанным адресам. Но можете оформить, приехав из другой области
Vorlon
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:29
casper12 написав: Support BForward
1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"?
2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?
Добрий день, casper12!
На оформлення Депозитки обмеження не встановлені.
Перевипуск депозитки тільки у відділенні банку у Вінніці, Запоріжжі, Харькові.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:11
Support BForward, дякую!
casper12
Повідомлень: 671
З нами з: 24.12.13
Подякував: 27 раз.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:20
Support BForward написав:
у Вінн
і
ці, Запоріжжі, Хар
ь
кові.
Свинорус - Russische Schweine
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Вів 13 бер, 2018 16:01 d_12
5274
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