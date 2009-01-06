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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3019302030213022>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:34

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:В ІБ Фарса з поточних без картки можна внутрішнім переказом кидати на інші свої?
У всіх так? Покращення?

ага, работает, и нигде ни слова о том, что покращили


И на "банк в кармане" тоже внутренним можно?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:51

нда, не прошло и ...
проверил.
ух ты! пашет 24/7!
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 06:43

Support BForward
1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"?
2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не совсем понял......"Депозитка" выдаётся везде или "Оформлення картки
Можливе в Вінницькій, Харківській, Запорізькій областях в наступних представництвах Банку: Перелік".
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:16

gkost05
Только в трёх областях и только по указанным адресам. Но можете оформить, приехав из другой области :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:29

  casper12 написав:Support BForward
1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"?
2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?


Добрий день, casper12!
На оформлення Депозитки обмеження не встановлені.
Перевипуск депозитки тільки у відділенні банку у Вінніці, Запоріжжі, Харькові.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:11

Support BForward, дякую!
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:у Вінніці, Запоріжжі, Харькові.


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Свинорус - Russische Schweine

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:06

  Support BForward написав:...у Вінніці, Запоріжжі, Харькові.


А у вагіні вообще бімба! :twisted:
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Перевипуск депозитки тільки у відділенні банку у Вінніці, Запоріжжі, Харькові.

У Вінниці нема відділень вашого банку. Дивно, що ви цього не знаєте.
malser
 
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