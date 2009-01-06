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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:18
malser написав: Support BForward написав:
Перевипуск депозитки тільки у відділенні банку у Вінніці, Запоріжжі, Харькові.
У Вінниці нема відділень вашого банку. Дивно, що ви цього не знаєте.
В конторі на Скалецького не дають?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 09:31
Квесторе_поверніться
Контора(офіс) це не відділення. Ні депо, ні карток не дають. Депозитки в Вінниці давали в представництві банка - магазин ВМ Техніка.
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malser
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Додано: Сер 14 бер, 2018 09:34
malser написав:Квесторе_поверніться
Контора(офіс) це не відділення. Ні депо, ні карток не дають. Депозитки в Вінниці давали в представництві банка - магазин ВМ Техніка.
Не лишилось в Вінниці жодної точки продаж?
Колись на цих точках Банк в кишені (карту, пластик) давали.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 09:38
Квесторе_поверніться
Я не стверджую, що точки продажу не працюють, але що вони можуть перевипустити картку - навряд чи.
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malser
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:11
Квесторе_поверніться написав: malser написав:Квесторе_поверніться
Контора(офіс) це не відділення. Ні депо, ні карток не дають. Депозитки в Вінниці давали в представництві банка - магазин ВМ Техніка.
Не лишилось в Вінниці жодної точки продаж?
Колись на цих точках Банк в кишені (карту, пластик) давали.
4 грудня 2017 року. Вінниця, магазин ВМ Техніка, вірніше на їхньому складу (600 метрів від ЖД вокзалу), оформляв 2-і "Депозитки". Були і "Банк в кишені"...
Хоч і замовляв за 3 дні - получилось як завжди: "а Ви припёрлись"? Бардак, ще той, там)
P.S. Здійснив "фінансовий" туризм за 350 км)))... Як вспомню: наче в Боярку, з матричним принтером, за Михиною карткою)
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:38
Jay2004, в покійного Михалича було 24% чистими на поштову, якщо не призабув.
А які плюшки по Депозитці Фарса зараз лишились?
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