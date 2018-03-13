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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3019302030213022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:34

  malser написав:Квесторе_поверніться
Контора(офіс) це не відділення. Ні депо, ні карток не дають. Депозитки в Вінниці давали в представництві банка - магазин ВМ Техніка.

Не лишилось в Вінниці жодної точки продаж?
Колись на цих точках Банк в кишені (карту, пластик) давали.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:38

Квесторе_поверніться
Я не стверджую, що точки продажу не працюють, але що вони можуть перевипустити картку - навряд чи.
malser
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:11

  Квесторе_поверніться написав:
  malser написав:Квесторе_поверніться
Контора(офіс) це не відділення. Ні депо, ні карток не дають. Депозитки в Вінниці давали в представництві банка - магазин ВМ Техніка.

Не лишилось в Вінниці жодної точки продаж?
Колись на цих точках Банк в кишені (карту, пластик) давали.



4 грудня 2017 року. Вінниця, магазин ВМ Техніка, вірніше на їхньому складу (600 метрів від ЖД вокзалу), оформляв 2-і "Депозитки". Були і "Банк в кишені"...

Хоч і замовляв за 3 дні - получилось як завжди: "а Ви припёрлись"? Бардак, ще той, там)

P.S. Здійснив "фінансовий" туризм за 350 км)))... Як вспомню: наче в Боярку, з матричним принтером, за Михиною карткою)
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:38

Jay2004, в покійного Михалича було 24% чистими на поштову, якщо не призабув.
А які плюшки по Депозитці Фарса зараз лишились?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:20

  Квесторе_поверніться написав:Jay2004, в покійного Михалича було 24% чистими на поштову, якщо не призабув.
А які плюшки по Депозитці Фарса зараз лишились?


Она - бесплатная, без абонки. Брал для того - чтобы с неё гнать по P2P дальше...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:38

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Jay2004, в покійного Михалича було 24% чистими на поштову, якщо не призабув.
А які плюшки по Депозитці Фарса зараз лишились?


Она - бесплатная, без абонки. Брал для того - чтобы с неё гнать по P2P дальше...

каким образом? все тут утверждают, что по ней неподнимаемый лимит на п2п всего 1000 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49

Stringer

ещё не переводил, но мне и этого будет почти достаточно...
а можно и там помариновать под 15%...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:03

Добрий день!
Колеги, Депозитку оформити можна тільки в представництвах, вказаних в переліку: http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/ (внизу сторінки документ). Після уточнення інформації у колег, повідомляю, що перевипустити цю картку можна у будь-якому відділенні чи офісі банку, в т. ч. у Вінниці на вул. Р.Скалецького,7. В міні-офісі перевипуск карток не проводиться.
Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:18

  Support BForward написав:Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
А как эти сутки считаются? От 0:00 до 24:00 или от момента предыдущей оплаты до следующей - 24 часа?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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