Не лишилось в Вінниці жодної точки продаж?
Колись на цих точках Банк в кишені (карту, пластик) давали.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:34
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:38
Квесторе_поверніться
Я не стверджую, що точки продажу не працюють, але що вони можуть перевипустити картку - навряд чи.
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:11
4 грудня 2017 року. Вінниця, магазин ВМ Техніка, вірніше на їхньому складу (600 метрів від ЖД вокзалу), оформляв 2-і "Депозитки". Були і "Банк в кишені"...
Хоч і замовляв за 3 дні - получилось як завжди: "а Ви припёрлись"? Бардак, ще той, там)
P.S. Здійснив "фінансовий" туризм за 350 км)))... Як вспомню: наче в Боярку, з матричним принтером, за Михиною карткою)
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:38
Jay2004, в покійного Михалича було 24% чистими на поштову, якщо не призабув.
А які плюшки по Депозитці Фарса зараз лишились?
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:20
Она - бесплатная, без абонки. Брал для того - чтобы с неё гнать по P2P дальше...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:38
каким образом? все тут утверждают, что по ней неподнимаемый лимит на п2п всего 1000 грн.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49
Stringer
ещё не переводил, но мне и этого будет почти достаточно...
а можно и там помариновать под 15%...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:03
Добрий день!
Колеги, Депозитку оформити можна тільки в представництвах, вказаних в переліку:
Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:18
А как эти сутки считаются? От 0:00 до 24:00 или от момента предыдущей оплаты до следующей - 24 часа?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
реклама
|