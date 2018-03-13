Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:34
malser написав: Квесторе_поверніться
Контора(офіс) це не відділення. Ні депо, ні карток не дають. Депозитки в Вінниці давали в представництві банка - магазин ВМ Техніка.
Не лишилось в Вінниці жодної точки продаж?
Колись на цих точках Банк в кишені (карту, пластик) давали.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24019
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:38
Квесторе_поверніться Я не стверджую, що точки продажу не працюють, але що вони можуть перевипустити картку - навряд чи.
malser
Повідомлень: 443
З нами з: 05.09.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:11
Квесторе_поверніться написав: malser написав: Квесторе_поверніться
Контора(офіс) це не відділення. Ні депо, ні карток не дають. Депозитки в Вінниці давали в представництві банка - магазин ВМ Техніка.
Не лишилось в Вінниці жодної точки продаж?
Колись на цих точках Банк в кишені (карту, пластик) давали.
4 грудня 2017 року. Вінниця, магазин ВМ Техніка, вірніше на їхньому складу (600 метрів від ЖД вокзалу), оформляв 2-і "Депозитки". Були і "Банк в кишені"...
Хоч і замовляв за 3 дні - получилось як завжди: "а Ви припёрлись"? Бардак, ще той, там)
P.S. Здійснив "фінансовий" туризм за 350 км)))... Як вспомню: наче в Боярку, з матричним принтером, за Михиною карткою)
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
Повідомлень: 1307
З нами з: 19.02.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 104 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:38
Jay2004, в покійного Михалича було 24% чистими на поштову, якщо не призабув. А які плюшки по Депозитці Фарса зараз лишились?
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24019
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:20
Квесторе_поверніться написав: Jay2004
, в покійного Михалича було 24% чистими на поштову, якщо не призабув.
А які плюшки по Депозитці Фарса зараз лишились?
Она - бесплатная, без абонки. Брал для того - чтобы с неё гнать по P2P дальше...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
Повідомлень: 1307
З нами з: 19.02.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 104 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:38
jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав: Jay2004
, в покійного Михалича було 24% чистими на поштову, якщо не призабув.
А які плюшки по Депозитці Фарса зараз лишились?
Она - бесплатная, без абонки. Брал для того - чтобы с неё гнать по P2P дальше...
каким образом? все тут утверждают, что по ней неподнимаемый лимит на п2п всего 1000 грн.
Stringer
Повідомлень: 7395
З нами з: 23.01.13
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1020 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49
Stringer ещё не переводил, но мне и этого будет почти достаточно... а можно и там помариновать под 15%...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
Повідомлень: 1307
З нами з: 19.02.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 104 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:03
Добрий день!
Колеги, Депозитку оформити можна тільки в представництвах, вказаних в переліку:
http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/
(внизу сторінки документ). Після уточнення інформації у колег, повідомляю, що перевипустити цю картку можна у будь-якому відділенні чи офісі банку, в т. ч. у Вінниці на вул. Р.Скалецького,7. В міні-офісі перевипуск карток не проводиться.
Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2483
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 142 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:18
Support BForward написав:
Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
А как эти сутки считаются? От 0:00 до 24:00 или от момента предыдущей оплаты до следующей - 24 часа?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
Повідомлень: 3470
З нами з: 16.10.08
Подякував: 85 раз.
Подякували: 128 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12641
2448582
54489
7027833
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14940
2107794
Сер 14 бер, 2018 10:14 otg
реклама