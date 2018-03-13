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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:14
Support BForward написав: octopus написав: Support BForward написав:
Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
А как эти сутки считаются? От 0:00 до 24:00 или от момента предыдущей оплаты до следующей - 24 часа?
octopus, добрый день!
От 0:00 до 24:00.
От 0:00 до 23:59:59, скорей
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