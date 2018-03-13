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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3020302130223023

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:14

  Support BForward написав:
  octopus написав:
  Support BForward написав:Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
А как эти сутки считаются? От 0:00 до 24:00 или от момента предыдущей оплаты до следующей - 24 часа?


octopus, добрый день!
От 0:00 до 24:00.


От 0:00 до 23:59:59, скорей :wink:
Артём
 
Повідомлень: 583
З нами з: 27.11.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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  #<1 ... 3020302130223023
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