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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:14
Support BForward написав: octopus написав: Support BForward написав:
Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
А как эти сутки считаются? От 0:00 до 24:00 или от момента предыдущей оплаты до следующей - 24 часа?
octopus, добрый день!
От 0:00 до 24:00.
От 0:00 до 23:59:59, скорей
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:52
Сегодня открывал дебетную карту EasyPay на Драгоманова 44-А. Это какой-то кошмар. Менеджер впечатала с ошибкой номер телефона, логин и пароль от интернет-банкинга ушли на телефон постороннего человека, SMS-сервис тоже активировали непонятно кому. Также навязали страховку, менеджер сказала что эта опция заложена в компьютерную программу и отказаться от неё нельзя и без страховки карту не выдадут. Позже я позвонил на горячую линию, где выяснилось что меня мягко говоря обманули и страховка является не обязательной. Далеко пойдёте с таким сервисом, господа коммерсанты.
Востаннє редагувалось sergej
в Сер 14 бер, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:58
Support BForward написав: octopus написав: Support BForward написав:
Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
А как эти сутки считаются? От 0:00 до 24:00 или от момента предыдущей оплаты до следующей - 24 часа?
octopus, добрый день!
От 0:00 до 24:00.
И только рабочие дни.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:58
sergej написав:
Сегодня открывал дебетную карту EasyPay на Драгоманова 44-А. Это какой-то кошмар. Мненеджер впечатала с ошибкой номер телефона, логин и пароль от интернет-банкинга ушли на телефон постороннего человека, SMS-сервис тоже активировали непонятно кому. Также навязали страховку, менеждер сказала что эта опция заложена в компьютерную программу и отказаться от неё нельзя и без страховки карту не выдадут. Позже я позвонил на гарячую линию, где выяснилось что меня мягко говоря обманули и стаховка является не обязательной. Далеко пойдёте с таким сервисом, господа коммерсанты.
Це стиль Фарсіка
Щось мені з ТАС "щастить"
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