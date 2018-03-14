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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3020302130223023

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:14

  Support BForward написав:
  octopus написав:
  Support BForward написав:Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
А как эти сутки считаются? От 0:00 до 24:00 или от момента предыдущей оплаты до следующей - 24 часа?


octopus, добрый день!
От 0:00 до 24:00.


От 0:00 до 23:59:59, скорей :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:52

Кошмар

Сегодня открывал дебетную карту EasyPay на Драгоманова 44-А. Это какой-то кошмар. Менеджер впечатала с ошибкой номер телефона, логин и пароль от интернет-банкинга ушли на телефон постороннего человека, SMS-сервис тоже активировали непонятно кому. Также навязали страховку, менеджер сказала что эта опция заложена в компьютерную программу и отказаться от неё нельзя и без страховки карту не выдадут. Позже я позвонил на горячую линию, где выяснилось что меня мягко говоря обманули и страховка является не обязательной. Далеко пойдёте с таким сервисом, господа коммерсанты.
Востаннє редагувалось sergej в Сер 14 бер, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:58

  Support BForward написав:
  octopus написав:
  Support BForward написав:Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
А как эти сутки считаются? От 0:00 до 24:00 или от момента предыдущей оплаты до следующей - 24 часа?


octopus, добрый день!
От 0:00 до 24:00.

И только рабочие дни.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:58

  sergej написав:Сегодня открывал дебетную карту EasyPay на Драгоманова 44-А. Это какой-то кошмар. Мненеджер впечатала с ошибкой номер телефона, логин и пароль от интернет-банкинга ушли на телефон постороннего человека, SMS-сервис тоже активировали непонятно кому. Также навязали страховку, менеждер сказала что эта опция заложена в компьютерную программу и отказаться от неё нельзя и без страховки карту не выдадут. Позже я позвонил на гарячую линию, где выяснилось что меня мягко говоря обманули и стаховка является не обязательной. Далеко пойдёте с таким сервисом, господа коммерсанты.
Це стиль Фарсіка
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:30

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10328316 справи кепськi у Тарiко
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

sergej написав:Сегодня открывал дебетную карту EasyPay на Драгоманова 44-А. Это какой-то кошмар. Менеджер впечатала с ошибкой номер телефона, логин и пароль от интернет-банкинга ушли на телефон постороннего человека, SMS-сервис тоже активировали непонятно кому. Также навязали страховку, менеджер сказала что эта опция заложена в компьютерную программу и отказаться от неё нельзя и без страховки карту не выдадут. Позже я позвонил на горячую линию, где выяснилось что меня мягко говоря обманули и страховка является не обязательной. Далеко пойдёте с таким сервисом, господа коммерсанты.
Ко мне их начальница с поздравлениями и улыбкой подкатила типа я сегодня супер посетитель и именно мне несказанно повезло - предлагала кредитку с лимитом 1 000 оформить. Ну хоть на месяц. Еле отбился.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

sergej написав:Сегодня открывал дебетную карту EasyPay на Драгоманова 44-А. Это какой-то кошмар. Менеджер впечатала с ошибкой номер телефона, логин и пароль от интернет-банкинга ушли на телефон постороннего человека, SMS-сервис тоже активировали непонятно кому. Также навязали страховку, менеджер сказала что эта опция заложена в компьютерную программу и отказаться от неё нельзя и без страховки карту не выдадут. Позже я позвонил на горячую линию, где выяснилось что меня мягко говоря обманули и страховка является не обязательной. Далеко пойдёте с таким сервисом, господа коммерсанты.
В этом отделении у жены такая же ситуация произошла с номером телефона, правда она на этапе подписей документов увидела. Но все равно пошёл неправильный номер и оформляли документы на его изменение.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:13

  VetalUA написав:http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10328316 справи кепськi у Тарiко

Запитання. Чому Таріко не заплатив 7,3 млн :?: доларів залишається відкритим. :(
Репутація ж коштує набагато дорожче...мабуть.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Їх кредитки зараз такі конкурентні, що вез втюхування ніяк ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:27

  chipmunk написав:Їх кредитки зараз такі конкурентні, що вез втюхування ніяк ;)

Хто сидить в 30 денному грейсі ще можна юзати...мабуть.
Але в конкурентів з 30 денним грейсом умови кращі.
А про 55 і 60 денний грейс і мови немає.
А лідер - Строс з 66 денним грейсом.
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