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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:14
Support BForward написав: octopus написав: Support BForward написав:
Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
А как эти сутки считаются? От 0:00 до 24:00 или от момента предыдущей оплаты до следующей - 24 часа?
octopus, добрый день!
От 0:00 до 24:00.
От 0:00 до 23:59:59, скорей
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:52
Сегодня открывал дебетную карту EasyPay на Драгоманова 44-А. Это какой-то кошмар. Менеджер впечатала с ошибкой номер телефона, логин и пароль от интернет-банкинга ушли на телефон постороннего человека, SMS-сервис тоже активировали непонятно кому. Также навязали страховку, менеджер сказала что эта опция заложена в компьютерную программу и отказаться от неё нельзя и без страховки карту не выдадут. Позже я позвонил на горячую линию, где выяснилось что меня мягко говоря обманули и страховка является не обязательной. Далеко пойдёте с таким сервисом, господа коммерсанты.
Востаннє редагувалось sergej
в Сер 14 бер, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:58
Support BForward написав: octopus написав: Support BForward написав:
Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
А как эти сутки считаются? От 0:00 до 24:00 или от момента предыдущей оплаты до следующей - 24 часа?
octopus, добрый день!
От 0:00 до 24:00.
И только рабочие дни.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:58
sergej написав:
Сегодня открывал дебетную карту EasyPay на Драгоманова 44-А. Это какой-то кошмар. Мненеджер впечатала с ошибкой номер телефона, логин и пароль от интернет-банкинга ушли на телефон постороннего человека, SMS-сервис тоже активировали непонятно кому. Также навязали страховку, менеждер сказала что эта опция заложена в компьютерную программу и отказаться от неё нельзя и без страховки карту не выдадут. Позже я позвонил на гарячую линию, где выяснилось что меня мягко говоря обманули и стаховка является не обязательной. Далеко пойдёте с таким сервисом, господа коммерсанты.
Це стиль Фарсіка
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 15 бер, 2018 01:30
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Додано: Чет 15 бер, 2018 08:41
sergej написав:Сегодня открывал дебетную карту EasyPay на Драгоманова 44-А. Это какой-то кошмар. Менеджер впечатала с ошибкой номер телефона, логин и пароль от интернет-банкинга ушли на телефон постороннего человека, SMS-сервис тоже активировали непонятно кому. Также навязали страховку, менеджер сказала что эта опция заложена в компьютерную программу и отказаться от неё нельзя и без страховки карту не выдадут. Позже я позвонил на горячую линию, где выяснилось что меня мягко говоря обманули и страховка является не обязательной. Далеко пойдёте с таким сервисом, господа коммерсанты.
Ко мне их начальница с поздравлениями и улыбкой подкатила типа я сегодня супер посетитель и именно мне несказанно повезло - предлагала кредитку с лимитом 1 000 оформить. Ну хоть на месяц. Еле отбился.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 08:44
sergej написав:Сегодня открывал дебетную карту EasyPay на Драгоманова 44-А. Это какой-то кошмар. Менеджер впечатала с ошибкой номер телефона, логин и пароль от интернет-банкинга ушли на телефон постороннего человека, SMS-сервис тоже активировали непонятно кому. Также навязали страховку, менеджер сказала что эта опция заложена в компьютерную программу и отказаться от неё нельзя и без страховки карту не выдадут. Позже я позвонил на горячую линию, где выяснилось что меня мягко говоря обманули и страховка является не обязательной. Далеко пойдёте с таким сервисом, господа коммерсанты.
В этом отделении у жены такая же ситуация произошла с номером телефона, правда она на этапе подписей документов увидела. Но все равно пошёл неправильный номер и оформляли документы на его изменение.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 09:13
VetalUA написав:
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10328316 справи кепськi у Тарiко
Запитання. Чому Таріко не заплатив 7,3 млн
доларів залишається відкритим.
Репутація ж коштує набагато дорожче...мабуть.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 09:16
Їх кредитки зараз такі конкурентні, що вез втюхування ніяк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Додано: Чет 15 бер, 2018 09:27
chipmunk написав:
Їх кредитки зараз такі конкурентні, що вез втюхування ніяк
Хто сидить в 30 денному грейсі ще можна юзати...мабуть.
Але в конкурентів з 30 денним грейсом умови кращі.
А про 55 і 60 денний грейс і мови немає.
А лідер - Строс з 66 денним грейсом.
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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