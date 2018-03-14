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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3022302330243025>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:А лідер - Строс з 66 денним грейсом.


Строс?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:29

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:А лідер - Строс з 66 денним грейсом.


Строс?

КрДнепр, он же Труба, он же металлист, он же Пиня, от же зять, он же АРТист :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:38

  sergej написав:Сегодня открывал дебетную карту EasyPay на Драгоманова 44-А. Это какой-то кошмар. Менеджер впечатала с ошибкой номер телефона, логин и пароль от интернет-банкинга ушли на телефон постороннего человека, SMS-сервис тоже активировали непонятно кому. Также навязали страховку, менеджер сказала что эта опция заложена в компьютерную программу и отказаться от неё нельзя и без страховки карту не выдадут. Позже я позвонил на горячую линию, где выяснилось что меня мягко говоря обманули и страховка является не обязательной. Далеко пойдёте с таким сервисом, господа коммерсанты.


Добрый день, sergej!
От имени Банка приносим свои извинения. Уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона. Мы разберемся в ситуации и дадим Вам обратную связь.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Открывал кредитку в банке. Получил почти мгновенный отказ.
Как я выяснил - в УБКИ есть просрочка по Михайловскому.
Просьба пояснить от офрпреда банка - почему банк реагирует на не добросовестное исполнение обязательств по банку где идут судебные разбирательства.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:20

  mephala написав:Открывал кредитку в банке. Получил почти мгновенный отказ.
Как я выяснил - в УБКИ есть просрочка по Михайловскому.
Просьба пояснить от офрпреда банка - почему банк реагирует на не добросовестное исполнение обязательств по банку где идут судебные разбирательства.

А сам то запрос в УБКИ был? Фарсик и ток по анализу анкеты отказать может, мож вы указали, шо у вас при з/п 5К есть 5 кредиток на общ. лимит 50К, т.е. для их обслуживания нуна около 5К/мес, др. сл-ми у вас на хлебушек и так не хватает, а Фарсик по сути дела спас вас от голодной смерти :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mephala написав:почему банк реагирует

А яка банка не реагувала б?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:31

  clientage написав: лимит 50К, т.е. для их обслуживания нуна около 5К/мес, др. сл-ми у вас на хлебушек и так не хватает, а Фарсик по сути дела спас вас от голодной смерти :) :)


лимит 50К приват уже закрыл после появы просрочки по михайловскому.
посмотрим что даст повтор запроса на отрытие кредитки по фарсику.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:00

  mephala написав:
  clientage написав: лимит 50К, т.е. для их обслуживания нуна около 5К/мес, др. сл-ми у вас на хлебушек и так не хватает, а Фарсик по сути дела спас вас от голодной смерти :) :)


лимит 50К приват уже закрыл после появы просрочки по михайловскому.
посмотрим что даст повтор запроса на отрытие кредитки по фарсику.

Хм, мои 27К у бегемота пока есть. Вот думаю, мож под михин шумок прикрыть их до 5К или вааще снести таки :)
А Альфа вот неделю назад подняла лимиты на +10%, по графику :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:27

  mephala написав:Открывал кредитку в банке. Получил почти мгновенный отказ.
Как я выяснил - в УБКИ есть просрочка по Михайловскому.
Просьба пояснить от офрпреда банка - почему банк реагирует на не добросовестное исполнение обязательств по банку где идут судебные разбирательства.

Всё правильно банк делает. И вы так и не ответили на вопрос: "Какое отношение суд имеет лично к вам? Потрудитесь объяснить."

Пошли на принцип - пожинайте плоды :wink: Надо быть честным с самим собой и заранее просчитывать все риски :!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Надо быть честным с самим собой...

Я тож решил дистанцироваться от бандюков -- хто такой Миха не знаю и знать не хочу !! :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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