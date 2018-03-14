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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:29
КрДнепр, он же Труба, он же металлист, он же Пиня, от же зять, он же АРТист
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:38
Добрый день, sergej!
От имени Банка приносим свои извинения. Уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона. Мы разберемся в ситуации и дадим Вам обратную связь.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Открывал кредитку в банке. Получил почти мгновенный отказ.
Как я выяснил - в УБКИ есть просрочка по Михайловскому.
Просьба пояснить от офрпреда банка - почему банк реагирует на не добросовестное исполнение обязательств по банку где идут судебные разбирательства.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:20
А сам то запрос в УБКИ был? Фарсик и ток по анализу анкеты отказать может, мож вы указали, шо у вас при з/п 5К есть 5 кредиток на общ. лимит 50К, т.е. для их обслуживания нуна около 5К/мес, др. сл-ми у вас на хлебушек и так не хватает, а Фарсик по сути дела спас вас от голодной смерти
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:31
лимит 50К приват уже закрыл после появы просрочки по михайловскому.
посмотрим что даст повтор запроса на отрытие кредитки по фарсику.
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:00
Хм, мои 27К у бегемота пока есть. Вот думаю, мож под михин шумок прикрыть их до 5К или вааще снести таки
А Альфа вот неделю назад подняла лимиты на +10%, по графику
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:27
Всё правильно банк делает. И вы так и не ответили на вопрос: "Какое отношение суд имеет лично к вам? Потрудитесь объяснить."
Пошли на принцип - пожинайте плоды Надо быть честным с самим собой и заранее просчитывать все риски
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я тож решил дистанцироваться от бандюков -- хто такой Миха не знаю и знать не хочу !!
... делайте хоть что-нибудь!
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