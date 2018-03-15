mephala, добрый день!
Кредитное решение принимается индивидуально для каждого Клиента. О причинах отказа в предоставлении кредита Банк не сообщает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:01
mephala, добрый день!
Кредитное решение принимается индивидуально для каждого Клиента. О причинах отказа в предоставлении кредита Банк не сообщает.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Їсти ж не просять.
Мені одного разу ОЧ дуже стала у нагоді (ліміту Альфи не вистачило).
З Альфою вже стільки часу і жодного разу ліміт так і не підняла.
А ось Форвард - молодець. Час від часу збільшує
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:18
Поясняю особенно одаренным на пальцах.
Если мой кред договор есть в реестрах из каких сформировано 680 млн за которые судятся то в случае победы Фагора он придет ко мне и будет требовать денег. И его не будет волновать что я уже заплатил Михайловскому. Письма о том что мой кредит сменил владельца мне приходили. Правда простым письмом. Но зная наши суды не факт что мне удастся отмахаться от фагора аргументируя тем что я не был извещен надлежащим образом.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:00
Ондрюшо + Олежо = :oops:
Support BForward бАрзєєтє знов... З Горохом спєліся? Дарма...
Свинорили лише заважають заробляти...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Форвард банк, вот как с вами вообще работать?
Специально позвонил на горячую линию сегодня 16.03 в 10:08 - есть депозитки в Харькове? во сколько подъехать, чтобы сотрудник точно был на месте?
Ехать собирался на ул. Героев Труда.
Но нет! Оператор говорит - Суздальские ряды 9. Переспросил. Говорят - да, мини офис по этому адресу и записали на 14.00.
Только в этом здании нет вашего миниофиса. В этом здании 2 информатора, ни один о вас не знает. Я лично обошел первые 3 этажа.
Звонок на горячую линию в 13:51. Меня продержали на линии 20 минут, авторизовали (секретная же информация), переспросили адрес почти по слогам. Итог: миниофис в здании есть, но мы не скажем где.
Полтора часа убитого рабочего времени.
Спасибо.
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