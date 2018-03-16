mephala написав:Открывал кредитку в банке. Получил почти мгновенный отказ. Как я выяснил - в УБКИ есть просрочка по Михайловскому. Просьба пояснить от офрпреда банка - почему банк реагирует на не добросовестное исполнение обязательств по банку где идут судебные разбирательства.
mephala, добрый день! Кредитное решение принимается индивидуально для каждого Клиента. О причинах отказа в предоставлении кредита Банк не сообщает.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
mephala написав:Открывал кредитку в банке. Получил почти мгновенный отказ. Как я выяснил - в УБКИ есть просрочка по Михайловскому. Просьба пояснить от офрпреда банка - почему банк реагирует на не добросовестное исполнение обязательств по банку где идут судебные разбирательства.
Всё правильно банк делает. И вы так и не ответили на вопрос: "Какое отношение суд имеет лично к вам? Потрудитесь объяснить."
Пошли на принцип - пожинайте плоды Надо быть честным с самим собой и заранее просчитывать все риски
Поясняю особенно одаренным на пальцах. Если мой кред договор есть в реестрах из каких сформировано 680 млн за которые судятся то в случае победы Фагора он придет ко мне и будет требовать денег. И его не будет волновать что я уже заплатил Михайловскому. Письма о том что мой кредит сменил владельца мне приходили. Правда простым письмом. Но зная наши суды не факт что мне удастся отмахаться от фагора аргументируя тем что я не был извещен надлежащим образом.
Support BForward бАрзєєтє знов... З Горохом спєліся? Дарма...
Вкладчик1234 написав:Мы иногда предлагаем клиентам кредиты с льготным периодом, но это не более чем маркетинговый ход», – перечисляет председатель правления Банка Форвард Андрей Киселев.
Свинорили лише заважають заробляти...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Специально позвонил на горячую линию сегодня 16.03 в 10:08 - есть депозитки в Харькове? во сколько подъехать, чтобы сотрудник точно был на месте? Ехать собирался на ул. Героев Труда. Но нет! Оператор говорит - Суздальские ряды 9. Переспросил. Говорят - да, мини офис по этому адресу и записали на 14.00.
Только в этом здании нет вашего миниофиса. В этом здании 2 информатора, ни один о вас не знает. Я лично обошел первые 3 этажа. Звонок на горячую линию в 13:51. Меня продержали на линии 20 минут, авторизовали (секретная же информация), переспросили адрес почти по слогам. Итог: миниофис в здании есть, но мы не скажем где.
Відповідно до звітності банку "Форвард", на 01 березня він мав від`ємне значення регулятивного капіталу (-229,2 млн грн).
Як зазначається, його показник по статті "результат (прибуток/збиток) поточного року (5999)" за січень-лютий склав "мінус" 11,3 млн грн.
Раніше НБУ наводив дані, що в січні-2018 збиток банку "Форвард" склав 2,2 млн грн, а за підсумками всього 2017 року - 639,3 млн грн (5-ий за величиною збиток у банківській системі).
Активи банку "Форвард" у 2017 році скоротилися на 6,6% - до 1,8 млрд грн.
За даними НБУ, на 01.02.2018 активи банку "Форвард" склали 1,75 млрд грн, у т.ч. кредити фізособам - 921,7 млн грн. Обсяг депозитів населення на вказану дату був 1,5 млрд грн.
Нагадаємо, раніше банк "Форвард" називався "Русский стандарт". За даними НБУ, його власник - Рустам Таріко, російський алкогольний магнат.
Нещодавно російські ЗМІ писали, що власники єврооблігацій Russian Standard Ltd, яким Рустам Таріко не виплатив купон, консолідували необхідні для початку стягнення застави 25% випуску облігацій, розмір якого перевищує $500 млн.
Як зазначалося, в результаті примусового стягнення боргів у банка "Форвард" можуть з`явитися нові акціонери.
Якщо, звичайно, з огляду на наведений вище показник регулятивного капіталу, НБУ до того часу не визнає банк "Форвард" неплатоспроможним.
mephala написав:Открывал кредитку в банке. Получил почти мгновенный отказ. Как я выяснил - в УБКИ есть просрочка по Михайловскому. Просьба пояснить от офрпреда банка - почему банк реагирует на не добросовестное исполнение обязательств по банку где идут судебные разбирательства.
mephala, добрый день! Кредитное решение принимается индивидуально для каждого Клиента. О причинах отказа в предоставлении кредита Банк не сообщает.
А що Ви знайши в їх кредитці? Відмовився бо в них % від операцій.Гнати такі банки