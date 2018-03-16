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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3022302330243025

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:01

  mephala написав:Открывал кредитку в банке. Получил почти мгновенный отказ.
Как я выяснил - в УБКИ есть просрочка по Михайловскому.
Просьба пояснить от офрпреда банка - почему банк реагирует на не добросовестное исполнение обязательств по банку где идут судебные разбирательства.

mephala, добрый день!
Кредитное решение принимается индивидуально для каждого Клиента. О причинах отказа в предоставлении кредита Банк не сообщает.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:Хм, мои 27К у бегемота пока есть. Вот думаю, мож под михин шумок прикрыть их до 5К или вааще снести таки :)

Їсти ж не просять.
Мені одного разу ОЧ дуже стала у нагоді (ліміту Альфи не вистачило).

  clientage написав:А Альфа вот неделю назад подняла лимиты на +10%, по графику

З Альфою вже стільки часу і жодного разу ліміт так і не підняла.
А ось Форвард - молодець. Час від часу збільшує ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:18

  Vorlon написав:
  mephala написав:Открывал кредитку в банке. Получил почти мгновенный отказ.
Как я выяснил - в УБКИ есть просрочка по Михайловскому.
Просьба пояснить от офрпреда банка - почему банк реагирует на не добросовестное исполнение обязательств по банку где идут судебные разбирательства.

Всё правильно банк делает. И вы так и не ответили на вопрос: "Какое отношение суд имеет лично к вам? Потрудитесь объяснить."

Пошли на принцип - пожинайте плоды :wink: Надо быть честным с самим собой и заранее просчитывать все риски :!:


Поясняю особенно одаренным на пальцах.
Если мой кред договор есть в реестрах из каких сформировано 680 млн за которые судятся то в случае победы Фагора он придет ко мне и будет требовать денег. И его не будет волновать что я уже заплатил Михайловскому. Письма о том что мой кредит сменил владельца мне приходили. Правда простым письмом. Но зная наши суды не факт что мне удастся отмахаться от фагора аргументируя тем что я не был извещен надлежащим образом.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:00

Ондрюшо + Олежо = :oops:

Support BForward бАрзєєтє знов... :evil: З Горохом спєліся? Дарма... :twisted:


  Вкладчик1234 написав:Мы иногда предлагаем клиентам кредиты с льготным периодом, но это не более чем маркетинговый ход», – перечисляет председатель правления Банка Форвард Андрей Киселев.

Свинорили лише заважають заробляти... :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард банк, вот как с вами вообще работать?

Специально позвонил на горячую линию сегодня 16.03 в 10:08 - есть депозитки в Харькове? во сколько подъехать, чтобы сотрудник точно был на месте?
Ехать собирался на ул. Героев Труда.
Но нет! Оператор говорит - Суздальские ряды 9. Переспросил. Говорят - да, мини офис по этому адресу и записали на 14.00.

Только в этом здании нет вашего миниофиса. В этом здании 2 информатора, ни один о вас не знает. Я лично обошел первые 3 этажа.
Звонок на горячую линию в 13:51. Меня продержали на линии 20 минут, авторизовали (секретная же информация), переспросили адрес почти по слогам. Итог: миниофис в здании есть, но мы не скажем где.

Полтора часа убитого рабочего времени.
Спасибо.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:29

БАНК "ФОРВАРД" ЗВІТУЄ ПРО ВІД`ЄМНИЙ РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ

Відповідно до звітності банку "Форвард", на 01 березня він мав від`ємне значення регулятивного капіталу (-229,2 млн грн).

Як зазначається, його показник по статті "результат (прибуток/збиток) поточного року (5999)" за січень-лютий склав "мінус" 11,3 млн грн.

Раніше НБУ наводив дані, що в січні-2018 збиток банку "Форвард" склав 2,2 млн грн, а за підсумками всього 2017 року - 639,3 млн грн (5-ий за величиною збиток у банківській системі).

Активи банку "Форвард" у 2017 році скоротилися на 6,6% - до 1,8 млрд грн.

За даними НБУ, на 01.02.2018 активи банку "Форвард" склали 1,75 млрд грн, у т.ч. кредити фізособам - 921,7 млн грн. Обсяг депозитів населення на вказану дату був 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше банк "Форвард" називався "Русский стандарт". За даними НБУ, його власник - Рустам Таріко, російський алкогольний магнат.

Нещодавно російські ЗМІ писали, що власники єврооблігацій Russian Standard Ltd, яким Рустам Таріко не виплатив купон, консолідували необхідні для початку стягнення застави 25% випуску облігацій, розмір якого перевищує $500 млн.

Як зазначалося, в результаті примусового стягнення боргів у банка "Форвард" можуть з`явитися нові акціонери.

Якщо, звичайно, з огляду на наведений вище показник регулятивного капіталу, НБУ до того часу не визнає банк "Форвард" неплатоспроможним.

http://finbalance.com.ua/news/Bank-Forvard-na-1-bereznya-mav-vidmniy-rehulyativniy-kapital
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:34

  Вкладчик1234 написав:
...
Нагадаємо, раніше банк "Форвард" називався "Русский стандарт"...
http://finbalance.com.ua/news/Bank-Forvard-na-1-bereznya-mav-vidmniy-rehulyativniy-kapital

"РуCкий стандарт" он назывался :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:37

  Support BForward написав:
  mephala написав:Открывал кредитку в банке. Получил почти мгновенный отказ.
Как я выяснил - в УБКИ есть просрочка по Михайловскому.
Просьба пояснить от офрпреда банка - почему банк реагирует на не добросовестное исполнение обязательств по банку где идут судебные разбирательства.

mephala, добрый день!
Кредитное решение принимается индивидуально для каждого Клиента. О причинах отказа в предоставлении кредита Банк не сообщает.


А що Ви знайши в їх кредитці? Відмовився бо в них % від операцій.Гнати такі банки
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хмм, банки з від'ємним капіталом зазвичай довго не живуть...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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