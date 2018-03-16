Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:55

Форвард банк, вот как с вами вообще работать?



Специально позвонил на горячую линию сегодня 16.03 в 10:08 - есть депозитки в Харькове? во сколько подъехать, чтобы сотрудник точно был на месте?

Ехать собирался на ул. Героев Труда.

Но нет! Оператор говорит - Суздальские ряды 9. Переспросил. Говорят - да, мини офис по этому адресу и записали на 14.00.



Только в этом здании нет вашего миниофиса. В этом здании 2 информатора, ни один о вас не знает. Я лично обошел первые 3 этажа.

Звонок на горячую линию в 13:51. Меня продержали на линии 20 минут, авторизовали (секретная же информация), переспросили адрес почти по слогам. Итог: миниофис в здании есть, но мы не скажем где.



Полтора часа убитого рабочего времени.

Спасибо.