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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3023302430253026

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:03

  greenozon написав:http://финбаланс.ком.юа/bank/NBU

якщо закриють 4 попередніх...

Це Ви про що?
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:08

  Вкладчик1234 написав:
Відповідно до звітності банку "Форвард", на 01 березня він мав від`ємне значення регулятивного капіталу (-229,2 млн грн).

Як зазначається, його показник по статті "результат (прибуток/збиток) поточного року (5999)" за січень-лютий склав "мінус" 11,3 млн грн.

Раніше НБУ наводив дані, що в січні-2018 збиток банку "Форвард" склав 2,2 млн грн, а за підсумками всього 2017 року - 639,3 млн грн (5-ий за величиною збиток у банківській системі).

Активи банку "Форвард" у 2017 році скоротилися на 6,6% - до 1,8 млрд грн.

За даними НБУ, на 01.02.2018 активи банку "Форвард" склали 1,75 млрд грн, у т.ч. кредити фізособам - 921,7 млн грн. Обсяг депозитів населення на вказану дату був 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше банк "Форвард" називався "Русский стандарт". За даними НБУ, його власник - Рустам Таріко, російський алкогольний магнат.

Нещодавно російські ЗМІ писали, що власники єврооблігацій Russian Standard Ltd, яким Рустам Таріко не виплатив купон, консолідували необхідні для початку стягнення застави 25% випуску облігацій, розмір якого перевищує $500 млн.

Як зазначалося, в результаті примусового стягнення боргів у банка ["Русский стандарт" можуть з`явитися нові акціонери.

Якщо, звичайно, з огляду на наведений вище показник регулятивного капіталу, НБУ до того часу не визнає банк "Форвард" неплатоспроможним.

http://finbalance.com.ua/news/Bank-Forvard-na-1-bereznya-mav-vidmniy-rehulyativniy-kapital

Відповідь НБУ Фарса тут http://www.forward-bank.com/about/recor ... 7-Year.pdf
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