Відповідно до звітності банку "Форвард", на 01 березня він мав від`ємне значення регулятивного капіталу (-229,2 млн грн).
Як зазначається, його показник по статті "результат (прибуток/збиток) поточного року (5999)" за січень-лютий склав "мінус" 11,3 млн грн.
Раніше НБУ наводив дані, що в січні-2018 збиток банку "Форвард" склав 2,2 млн грн, а за підсумками всього 2017 року - 639,3 млн грн (5-ий за величиною збиток у банківській системі).
Активи банку "Форвард" у 2017 році скоротилися на 6,6% - до 1,8 млрд грн.
За даними НБУ, на 01.02.2018 активи банку "Форвард" склали 1,75 млрд грн, у т.ч. кредити фізособам - 921,7 млн грн. Обсяг депозитів населення на вказану дату був 1,5 млрд грн.
Нагадаємо, раніше банк "Форвард" називався "Русский стандарт". За даними НБУ, його власник - Рустам Таріко, російський алкогольний магнат.
Нещодавно російські ЗМІ писали, що власники єврооблігацій Russian Standard Ltd, яким Рустам Таріко не виплатив купон, консолідували необхідні для початку стягнення застави 25% випуску облігацій, розмір якого перевищує $500 млн.
Як зазначалося, в результаті примусового стягнення боргів у банка ["Русский стандарт" можуть з`явитися нові акціонери.
Якщо, звичайно, з огляду на наведений вище показник регулятивного капіталу, НБУ до того часу не визнає банк "Форвард" неплатоспроможним.