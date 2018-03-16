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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3023302430253026

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:03

  greenozon написав:http://финбаланс.ком.юа/bank/NBU

якщо закриють 4 попередніх...

Це Ви про що?
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:08

Відповідь Фарса тут
http://www.forward-bank.com/about/recor ... 7-Year.pdf
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24069
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:15

  Квесторе_поверніться написав:Відповідь Фарса тут
http://www.forward-bank.com/about/recor ... 7-Year.pdf

Кто разобрался?, как дела у Фарсика?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:26

видимо новые ставки по депозитам установил куратор из НБУ
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:26

  Алексей77 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відповідь Фарса тут
http://www.forward-bank.com/about/recor ... 7-Year.pdf

Кто разобрался?, как дела у Фарсика?

Всьо хорошо...прєкрасная маркіза... :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:48

Для соблюдения
нормативов регулятивного капитала, по информации ТОП-менеджмента Банка, он уже обеспечен необходимыми
ресурсами и эти средства были заблаговременно размещены в банке. Константин КОШЕЛЕНКО,
http://standard-rating.biz/data/upload/ ... 032018.pdf
Уже лежать ресурси в банці - каже шановний к-7. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:55

  Квесторе_поверніться написав:Для соблюдения
нормативов регулятивного капитала, по информации ТОП-менеджмента Банка, он уже обеспечен необходимыми
ресурсами и эти средства были заблаговременно размещены в банке. Константин КОШЕЛЕНКО,
http://standard-rating.biz/data/upload/ ... 032018.pdf
Уже лежать ресурси в банці - каже шановний к-7. :(

Десь я це чув, чи може шклєроз...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:07

Сhipmunk, в тому чи іншому аранжуванні фраза звучала багато раз. :(
Квесторе_поверніться
 
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