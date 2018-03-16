Для соблюдения нормативов регулятивного капитала, по информации ТОП-менеджмента Банка, он уже обеспечен необходимыми ресурсами и эти средства были заблаговременно размещены в банке. Константин КОШЕЛЕНКО, http://standard-rating.biz/data/upload/ ... 032018.pdf Уже лежать ресурси в банці - каже шановний к-7.
Квесторе_поверніться написав:Для соблюдения нормативов регулятивного капитала, по информации ТОП-менеджмента Банка, он уже обеспечен необходимыми ресурсами и эти средства были заблаговременно размещены в банке. Константин КОШЕЛЕНКО, http://standard-rating.biz/data/upload/ ... 032018.pdf Уже лежать ресурси в банці - каже шановний к-7.
Десь я це чув, чи може шклєроз...
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