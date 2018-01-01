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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:03
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:08
Відповідь Фарса тут
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:15
Кто разобрался?, как дела у Фарсика?
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Додано: Суб 17 бер, 2018 15:26
Всьо хорошо...прєкрасная маркіза...
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:48
Для соблюдения
нормативов регулятивного капитала, по информации ТОП-менеджмента Банка, он уже обеспечен необходимыми
ресурсами и эти средства были заблаговременно размещены в банке. Константин КОШЕЛЕНКО,
Уже лежать ресурси в банці - каже шановний к-7.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:55
Десь я це чув, чи може шклєроз...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 17 бер, 2018 16:22
Тут постає дилема
1. Чи докапіталізовувати банку?
2. Якщо так, то де взяти грошенята?
3. Там в активах є якась земелька і нерухомість - продати і грошенята в статутник.
Але невідомо чи та земелька і нерухомість чогось варті.
4. В пасивах є кошти Таріко які бухпроводкою можна в статутник загнати.
Але це в випадку якихось перспектив банки в Україні.
Є такі перспективи в банки? На це запитання повинні дати вілповідь топи.
Як на мене ...жаль Таріко, він став заложником авантюрної політики пу.
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:27
Что на самом деле с банком можно тут глянуть
инфа там на 01.01.2018
капитал и правда в минусах
Статутний капіталк (непокритий збиток) Усього власного капіталу
540 752 млн 136 664 млн -846 478 млн -156 040 млн
Востаннє редагувалось Наблюдатель2 в Суб 17 бер, 2018 16:38, всього редагувалось 3 разів.
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