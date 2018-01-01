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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3024302530263027

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:35

  Наблюдатель2 написав:Что на самом деле с банком можно тут глянуть
инфа там на 01.01.2018


https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=65065530


https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=34798593

В річній звітності банка цю інфо уточнила.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Банк работает без сбоев?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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