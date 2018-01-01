Наблюдатель2 написав:Что на самом деле с банком можно тут глянуть
инфа там на 01.01.2018
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=65065530 https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=34798593
В річній звітності банка цю інфо уточнила.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:35
В річній звітності банка цю інфо уточнила.
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Банк работает без сбоев?
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