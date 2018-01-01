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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:35
В річній звітності банка цю інфо уточнила.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 17:27
Банк работает без сбоев?
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Алексей77
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Додано: Суб 17 бер, 2018 18:12
Алексей77 написав:
Банк работает без сбоев?
Зобовязання виконуються в повному обсязі.
Але дії НБУ можуть бути досить різкі...при якомусь необережному кроці банки.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 19:35
спасайся кто может?
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Додано: Суб 17 бер, 2018 19:46
Stringer
підстав плече в тяжку хвилину...але не більше Фонда.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 20:40
Квесторе_поверніться написав:Stringer
підстав плече в тяжку хвилину...але не більше Фонда.
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А у € це скільки?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 17 бер, 2018 20:43
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:Stringer
підстав плече в тяжку хвилину...але не більше Фонда.
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А у € це скільки?
5000
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Идея Банк
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