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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3024302530263027

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:35

  Наблюдатель2 написав:Что на самом деле с банком можно тут глянуть
инфа там на 01.01.2018


https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=65065530


https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=34798593

В річній звітності банка цю інфо уточнила.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Банк работает без сбоев?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:12

  Алексей77 написав:Банк работает без сбоев?

Зобовязання виконуються в повному обсязі.
Але дії НБУ можуть бути досить різкі...при якомусь необережному кроці банки.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

спасайся кто может?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:46

Stringer підстав плече в тяжку хвилину...але не більше Фонда. :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:40

  Квесторе_поверніться написав:Stringer підстав плече в тяжку хвилину...але не більше Фонда. :wink:

+
А у € це скільки?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:43

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Stringer підстав плече в тяжку хвилину...але не більше Фонда. :wink:

+
А у € це скільки?

5000
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:05

  Alpha1251 написав:Форвард банк, вот как с вами вообще работать?

Специально позвонил на горячую линию сегодня 16.03 в 10:08 - есть депозитки в Харькове? во сколько подъехать, чтобы сотрудник точно был на месте?
Ехать собирался на ул. Героев Труда.
Но нет! Оператор говорит - Суздальские ряды 9. Переспросил. Говорят - да, мини офис по этому адресу и записали на 14.00.

Только в этом здании нет вашего миниофиса. В этом здании 2 информатора, ни один о вас не знает. Я лично обошел первые 3 этажа.
Звонок на горячую линию в 13:51. Меня продержали на линии 20 минут, авторизовали (секретная же информация), переспросили адрес почти по слогам. Итог: миниофис в здании есть, но мы не скажем где.

Полтора часа убитого рабочего времени.
Спасибо.


Кстати, по адресу г. Харьков, ул. Героев Труда, 9 В вашего миниофиса тоже нет
(адрес отсюда http://www.forward-bank.com/perelik.xlsx).

Че-то ваши точки пропадают прям на глазах.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 06:30

Сколько сейчас по депозитке % на остаток?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 06:32

Алексей77
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«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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