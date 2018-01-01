Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:35
В річній звітності банка цю інфо уточнила.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24078
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:27
Банк работает без сбоев?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
Повідомлень: 1274
З нами з: 04.12.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:12
Алексей77 написав:
Банк работает без сбоев?
Зобовязання виконуються в повному обсязі.
Але дії НБУ можуть бути досить різкі...при якомусь необережному кроці банки.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24078
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:35
спасайся кто может?
Stringer
Повідомлень: 7414
З нами з: 23.01.13
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1021 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:46
Stringer
підстав плече в тяжку хвилину...але не більше Фонда.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24078
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 бер, 2018 20:40
Квесторе_поверніться написав: Stringer
підстав плече в тяжку хвилину...але не більше Фонда.
+
А у € це скільки?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13003
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1092 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 17 бер, 2018 20:43
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: Stringer
підстав плече в тяжку хвилину...але не більше Фонда.
+
А у € це скільки?
5000
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24078
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
Профіль
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:05
Alpha1251 написав:
Форвард банк, вот как с вами вообще работать?
Специально позвонил на горячую линию сегодня 16.03 в 10:08 - есть депозитки в Харькове? во сколько подъехать, чтобы сотрудник точно был на месте?
Ехать собирался на ул. Героев Труда.
Но нет! Оператор говорит - Суздальские ряды 9. Переспросил. Говорят - да, мини офис по этому адресу и записали на 14.00.
Только в этом здании нет вашего миниофиса. В этом здании 2 информатора, ни один о вас не знает. Я лично обошел первые 3 этажа.
Звонок на горячую линию в 13:51. Меня продержали на линии 20 минут, авторизовали (секретная же информация), переспросили адрес почти по слогам. Итог: миниофис в здании есть, но мы не скажем где.
Полтора часа убитого рабочего времени.
Спасибо.
Кстати, по адресу г. Харьков, ул. Героев Труда, 9 В вашего миниофиса тоже нет
(адрес отсюда
http://www.forward-bank.com/perelik.xlsx
).
Че-то ваши точки пропадают прям на глазах.
Alpha1251
Повідомлень: 101
З нами з: 02.04.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Пон 19 бер, 2018 06:30
Сколько сейчас по депозитке % на остаток?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
Повідомлень: 1274
З нами з: 04.12.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Пон 19 бер, 2018 06:32
Алексей77 15
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Повідомлень: 2272
З нами з: 04.02.12
Подякував: 171 раз.
Подякували: 279 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
54685
7050741
5279
1296684
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12661
2452845
Нед 18 бер, 2018 18:24 BBC
реклама