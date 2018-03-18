Уточнення: відсоток на залишок власних коштів від 100 грн — до 15 %;.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:54
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:00
Вопрос ведь в другом
Что делать с отрицательным капиталом?
PS Меня это волнует как лица заинтересованное (пользователь Депозитки).
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:09
Оctopus, це не проблеми Клієнта.
Це проблеми Таріко і НБУ.
План що робити вже поданий в НБУ.
Чекайте оголошень від Фарса.
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