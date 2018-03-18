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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3025302630273028

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:54

  VLADPn написав:Алексей77
15


Уточнення: відсоток на залишок власних коштів від 100 грн — до 15 %;.
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:00

Вопрос ведь в другом

  Алексей77 написав:Сколько сейчас по депозитке % на остаток?

Что делать с отрицательным капиталом?

PS Меня это волнует как лица заинтересованное (пользователь Депозитки). :(
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:09

Оctopus, це не проблеми Клієнта.
Це проблеми Таріко і НБУ.
План що робити вже поданий в НБУ.
Чекайте оголошень від Фарса.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 3025302630273028
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