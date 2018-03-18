Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:54
VLADPn написав: Алексей77
15
Уточнення: відсоток на залишок власних коштів від 100 грн — до 15 %;.
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:00
Алексей77 написав:
Сколько сейчас по депозитке % на остаток?
Что делать с отрицательным капиталом?
PS Меня это волнует как лица заинтересованное (пользователь Депозитки).
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:09
Оctopus, це не проблеми Клієнта. Це проблеми Таріко і НБУ. План що робити вже поданий в НБУ. Чекайте оголошень від Фарса.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:03
Alpha1251 написав: Alpha1251 написав:
Форвард банк, вот как с вами вообще работать?
Специально позвонил на горячую линию сегодня 16.03 в 10:08 - есть депозитки в Харькове? во сколько подъехать, чтобы сотрудник точно был на месте?
Ехать собирался на ул. Героев Труда.
Но нет! Оператор говорит - Суздальские ряды 9. Переспросил. Говорят - да, мини офис по этому адресу и записали на 14.00.
Только в этом здании нет вашего миниофиса. В этом здании 2 информатора, ни один о вас не знает. Я лично обошел первые 3 этажа.
Звонок на горячую линию в 13:51. Меня продержали на линии 20 минут, авторизовали (секретная же информация), переспросили адрес почти по слогам. Итог: миниофис в здании есть, но мы не скажем где.
Полтора часа убитого рабочего времени.
Спасибо.
Кстати, по адресу г. Харьков, ул. Героев Труда, 9 В вашего миниофиса тоже нет
(адрес отсюда
http://www.forward-bank.com/perelik.xlsx
).
Че-то ваши точки пропадают прям на глазах.
Добрый день!
От имени Банка приносим свои извинения.
Проверим и актуализируем на сайте список представительств, где можно оформить Депозитку. Я Вам сообщу дополнительно, когда информация будет обновлена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:28
Support BForward
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема...
пытаюсь в интернет-банкинге создать внешний платеж со своего счета 2620%, но система выдает ошибку после нажатия кнопки "Перевести"
"Счет № 26.... отсутствует в подразделении с БИК № 3..."
Промо-коды к депозиту от минфина: WKM9GPO и 8OLEOIV
Укажите любой из них при размещении депозита и получите +50 грн.
ВУТ
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Додано: Пон 19 бер, 2018 14:05
ВУТ написав:
Support BForward
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема...
пытаюсь в интернет-банкинге создать внешний платеж со своего счета 2620%, но система выдает ошибку после нажатия кнопки "Перевести"
"Счет № 26.... отсутствует в подразделении с БИК № 3..."
Добрый день, ВУТ!
Уточните, пожалуйста, Ваши ФИО и номер телефона на
av-kudryashova@forward-bank.com
, после получения информации проверим, в чем дело.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2488
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Додано: Пон 19 бер, 2018 14:37
Квесторе_поверніться написав: Оctopus
, це не проблеми Клієнта.
Це проблеми Таріко і НБУ.
План що робити вже поданий в НБУ.
Чекайте оголошень від Фарса.
ОК, что делать мне, зная, что у банка отрицательный регулятивный капитал? Расслабиться и ждать (у меня гораздо меньше Фонда)?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
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З нами з: 16.10.08
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Подякували: 128 раз.
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Пон 19 бер, 2018 13:48 isen
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