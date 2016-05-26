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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3026302730283029>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:54

  VLADPn написав:Алексей77
15


Уточнення: відсоток на залишок власних коштів від 100 грн — до 15 %;.
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:00

Вопрос ведь в другом

  Алексей77 написав:Сколько сейчас по депозитке % на остаток?

Что делать с отрицательным капиталом?

PS Меня это волнует как лица заинтересованное (пользователь Депозитки). :(
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:09

Оctopus, це не проблеми Клієнта.
Це проблеми Таріко і НБУ.
План що робити вже поданий в НБУ.
Чекайте оголошень від Фарса.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:03

  Alpha1251 написав:
  Alpha1251 написав:Форвард банк, вот как с вами вообще работать?

Специально позвонил на горячую линию сегодня 16.03 в 10:08 - есть депозитки в Харькове? во сколько подъехать, чтобы сотрудник точно был на месте?
Ехать собирался на ул. Героев Труда.
Но нет! Оператор говорит - Суздальские ряды 9. Переспросил. Говорят - да, мини офис по этому адресу и записали на 14.00.

Только в этом здании нет вашего миниофиса. В этом здании 2 информатора, ни один о вас не знает. Я лично обошел первые 3 этажа.
Звонок на горячую линию в 13:51. Меня продержали на линии 20 минут, авторизовали (секретная же информация), переспросили адрес почти по слогам. Итог: миниофис в здании есть, но мы не скажем где.

Полтора часа убитого рабочего времени.
Спасибо.


Кстати, по адресу г. Харьков, ул. Героев Труда, 9 В вашего миниофиса тоже нет
(адрес отсюда http://www.forward-bank.com/perelik.xlsx).

Че-то ваши точки пропадают прям на глазах.



Добрый день!
От имени Банка приносим свои извинения.
Проверим и актуализируем на сайте список представительств, где можно оформить Депозитку. Я Вам сообщу дополнительно, когда информация будет обновлена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:28

Support BForward

Подскажите, пожалуйста, в чем проблема...
пытаюсь в интернет-банкинге создать внешний платеж со своего счета 2620%, но система выдает ошибку после нажатия кнопки "Перевести"

"Счет № 26.... отсутствует в подразделении с БИК № 3..." :evil:
Промо-коды к депозиту от минфина: WKM9GPO и 8OLEOIV
Укажите любой из них при размещении депозита и получите +50 грн.
ВУТ
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВУТ написав:Support BForward

Подскажите, пожалуйста, в чем проблема...
пытаюсь в интернет-банкинге создать внешний платеж со своего счета 2620%, но система выдает ошибку после нажатия кнопки "Перевести"

"Счет № 26.... отсутствует в подразделении с БИК № 3..." :evil:


Добрый день, ВУТ!
Уточните, пожалуйста, Ваши ФИО и номер телефона на av-kudryashova@forward-bank.com, после получения информации проверим, в чем дело.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:37

  Квесторе_поверніться написав:Оctopus, це не проблеми Клієнта.
Це проблеми Таріко і НБУ.
План що робити вже поданий в НБУ.
Чекайте оголошень від Фарса.
ОК, что делать мне, зная, что у банка отрицательный регулятивный капитал? Расслабиться и ждать (у меня гораздо меньше Фонда)?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:56

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:Оctopus, це не проблеми Клієнта.
Це проблеми Таріко і НБУ.
План що робити вже поданий в НБУ.
Чекайте оголошень від Фарса.
ОК, что делать мне, зная, что у банка отрицательный регулятивный капитал? Расслабиться и ждать (у меня гораздо меньше Фонда)?

Найстрашніше що може статися це введення ТА.
Кошти перестануть бути доступні певний час...будуть втрати на прОцентах.
Але ця можлива ТА є сенсацією на теренах Неньки це вперше банка з іноземним капіталом може стати банкрутом.
Чи допустить це Таріко?
Всяке може бути...опрокинути НБУ з докапіталізацією чи зможе він? :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:10

В Московії є така банка Траст
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2018-01-01
націаналізована пу.
Так там віддємний капітал ...зараз біля 190 млрд ( біля 100 млрд грн) вже багато років.
І їх НБМ це не колише. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:51

  Support BForward написав:
  Alpha1251 написав:
  Alpha1251 написав:Форвард банк, вот как с вами вообще работать?

Специально позвонил на горячую линию сегодня 16.03 в 10:08 - есть депозитки в Харькове? во сколько подъехать, чтобы сотрудник точно был на месте?
Ехать собирался на ул. Героев Труда.
Но нет! Оператор говорит - Суздальские ряды 9. Переспросил. Говорят - да, мини офис по этому адресу и записали на 14.00.

Только в этом здании нет вашего миниофиса. В этом здании 2 информатора, ни один о вас не знает. Я лично обошел первые 3 этажа.
Звонок на горячую линию в 13:51. Меня продержали на линии 20 минут, авторизовали (секретная же информация), переспросили адрес почти по слогам. Итог: миниофис в здании есть, но мы не скажем где.

Полтора часа убитого рабочего времени.
Спасибо.


Кстати, по адресу г. Харьков, ул. Героев Труда, 9 В вашего миниофиса тоже нет
(адрес отсюда http://www.forward-bank.com/perelik.xlsx).

Че-то ваши точки пропадают прям на глазах.



Добрый день!
От имени Банка приносим свои извинения.
Проверим и актуализируем на сайте список представительств, где можно оформить Депозитку. Я Вам сообщу дополнительно, когда информация будет обновлена.


Лучше добавьте в список Киев и другие города
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