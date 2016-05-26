Alpha1251 написав:Форвард банк, вот как с вами вообще работать?
Специально позвонил на горячую линию сегодня 16.03 в 10:08 - есть депозитки в Харькове? во сколько подъехать, чтобы сотрудник точно был на месте? Ехать собирался на ул. Героев Труда. Но нет! Оператор говорит - Суздальские ряды 9. Переспросил. Говорят - да, мини офис по этому адресу и записали на 14.00.
Только в этом здании нет вашего миниофиса. В этом здании 2 информатора, ни один о вас не знает. Я лично обошел первые 3 этажа. Звонок на горячую линию в 13:51. Меня продержали на линии 20 минут, авторизовали (секретная же информация), переспросили адрес почти по слогам. Итог: миниофис в здании есть, но мы не скажем где.
Добрый день! От имени Банка приносим свои извинения. Проверим и актуализируем на сайте список представительств, где можно оформить Депозитку. Я Вам сообщу дополнительно, когда информация будет обновлена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Квесторе_поверніться написав:Оctopus, це не проблеми Клієнта. Це проблеми Таріко і НБУ. План що робити вже поданий в НБУ. Чекайте оголошень від Фарса.
ОК, что делать мне, зная, что у банка отрицательный регулятивный капитал? Расслабиться и ждать (у меня гораздо меньше Фонда)?
Найстрашніше що може статися це введення ТА. Кошти перестануть бути доступні певний час...будуть втрати на прОцентах. Але ця можлива ТА є сенсацією на теренах Неньки це вперше банка з іноземним капіталом може стати банкрутом. Чи допустить це Таріко? Всяке може бути...опрокинути НБУ з докапіталізацією чи зможе він?
Alpha1251 написав:Форвард банк, вот как с вами вообще работать?
Специально позвонил на горячую линию сегодня 16.03 в 10:08 - есть депозитки в Харькове? во сколько подъехать, чтобы сотрудник точно был на месте? Ехать собирался на ул. Героев Труда. Но нет! Оператор говорит - Суздальские ряды 9. Переспросил. Говорят - да, мини офис по этому адресу и записали на 14.00.
Только в этом здании нет вашего миниофиса. В этом здании 2 информатора, ни один о вас не знает. Я лично обошел первые 3 этажа. Звонок на горячую линию в 13:51. Меня продержали на линии 20 минут, авторизовали (секретная же информация), переспросили адрес почти по слогам. Итог: миниофис в здании есть, но мы не скажем где.
Добрый день! От имени Банка приносим свои извинения. Проверим и актуализируем на сайте список представительств, где можно оформить Депозитку. Я Вам сообщу дополнительно, когда информация будет обновлена.