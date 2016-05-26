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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3026302730283029

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:06

Sergion, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:40

Sergion
А как же тогда романтическое путешествие в Жмеринку или Крыжополь?
Для Киева только Відсоточка от Глобуса с 17% на остаток и выходом по р2р
Востаннє редагувалось Vial в Пон 19 бер, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Vial
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:43

  Квесторе_поверніться написав:Sergion, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.

Кулька ніби жива?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:51

  Квесторе_поверніться написав:Sergion, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.


С такими ставками по депо в ближайшие пару месяцев начнется большой отток и ситуация с показателями только ухудшится.
Уже и так ходит инфо про 180 дней срока
Sergion
 
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