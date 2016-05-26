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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:06
Sergion, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:40
Sergion
А как же тогда романтическое путешествие в Жмеринку или Крыжополь?
Для Киева только Відсоточка от Глобуса с 17% на остаток и выходом по р2р
Востаннє редагувалось Vial в Пон 19 бер, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:43
Кулька ніби жива?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:51
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