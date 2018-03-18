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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3026302730283029

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:06

Sergion, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:40

Sergion
А как же тогда романтическое путешествие в Жмеринку или Крыжополь?
Для Киева только Відсоточка от Глобуса с 17% на остаток и выходом по р2р
Востаннє редагувалось Vial в Пон 19 бер, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Vial
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:43

  Квесторе_поверніться написав:Sergion, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.

Кулька ніби жива?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:51

  Квесторе_поверніться написав:Sergion, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.


С такими ставками по депо в ближайшие пару месяцев начнется большой отток и ситуация с показателями только ухудшится.
Уже и так ходит инфо про 180 дней срока
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:52

  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:Sergion, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.

Кулька ніби жива?


Так
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:53

Sergion
Отток начнется в июле.
Vial
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sergion написав:в ближайшие пару месяцев начнется большой отток

Чому начнется...відтік іде своїм чередом...Ви що не слідкуєте за звітністю?
Благо на поточних в Новий рік 2018 вступили лише з 150 млн...які можна оперативно умикнути.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:12

  Sergion написав:Лучше добавьте в список Киев и другие города


Не расстраивайтесь, в Харькове уже тоже нельзя.
Моя работа :-)
Предлагают съездить в область.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:08

Список представительств, где можно оформить "Депозитку" актуализирован: http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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  #<1 ... 3026302730283029
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