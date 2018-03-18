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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:06
Sergion, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:40
Sergion
А как же тогда романтическое путешествие в Жмеринку или Крыжополь?
Для Киева только Відсоточка от Глобуса с 17% на остаток и выходом по р2р
Востаннє редагувалось Vial
в Пон 19 бер, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:43
Квесторе_поверніться написав:Sergion
, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.
Кулька ніби жива?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:51
Квесторе_поверніться написав:Sergion
, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.
С такими ставками по депо в ближайшие пару месяцев начнется большой отток и ситуация с показателями только ухудшится.
Уже и так ходит инфо про 180 дней срока
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Sergion
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:52
chipmunk написав: Квесторе_поверніться написав:Sergion
, під 15% на картку ніззя...тоді під 13,7% ніхто на депо не занесе.
Кулька ніби жива?
Так
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:53
Sergion
Отток начнется в июле.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:57
Sergion написав:
в ближайшие пару месяцев начнется большой отток
Чому начнется...відтік іде своїм чередом...Ви що не слідкуєте за звітністю?
Благо на поточних в Новий рік 2018 вступили лише з 150 млн...які можна оперативно умикнути.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:12
Sergion написав:
Лучше добавьте в список Киев и другие города
Не расстраивайтесь, в Харькове уже тоже нельзя.
Моя работа
Предлагают съездить в область.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:08
Список представительств, где можно оформить "Депозитку" актуализирован: http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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