|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:35
В ситуацией с депозиткой показательно отношение банка.
Сначала через контакт центр записали на встречу в несуществующем миниофисе на конкретное время. Потом, видимо, позвонили несуществующему сотруднику, предупредили его. Потом до последнего утверждали, что он существует... просто его не видно
Вывод - любые записи на время в банке - это только разговоры.
Наличие старой точки по ул. Героев Труда я проверил по собственной инициативе. Знаю точно, где она находилась.
В итоге: звонок - извините, дебетную EasyPay не хотите вместо депозитки? Жаль, что уже есть.
Спросил - может в отделение пришлете, учитывая сложившуюся ситуацию. Ответ - нет технической возможности.
Кстати по поводу затраченных усилий на получение. Абстрагируясь от названий, мы говорим о даже нечипованой неименной бомже карте, пусть даже с 15%.
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
И кстати да, что там с ликвидностью?
А то, блин, выпрошу карту несуществующего банка
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я проходил квест по получению Депозитки в Виннице, за 350 км от места жительства... Появилось парочка седых волос))
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:51
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Заради халяви можна піти на будь-які витрати!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:05
Ну вот зовут на майские на винницкие фонтаны
Будут те партизанские явки Фарсика в Виннице работать то на майские?
... делайте хоть что-нибудь!
реклама
|