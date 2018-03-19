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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3028302930303031>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:08

Support BForward, як з ліквідністю на поточну дату?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:35

  Support BForward написав:Список представительств, где можно оформить "Депозитку" актуализирован: http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/


В ситуацией с депозиткой показательно отношение банка.

Сначала через контакт центр записали на встречу в несуществующем миниофисе на конкретное время. Потом, видимо, позвонили несуществующему сотруднику, предупредили его. Потом до последнего утверждали, что он существует... просто его не видно :-)
Вывод - любые записи на время в банке - это только разговоры.

Наличие старой точки по ул. Героев Труда я проверил по собственной инициативе. Знаю точно, где она находилась.

В итоге: звонок - извините, дебетную EasyPay не хотите вместо депозитки? Жаль, что уже есть.
Спросил - может в отделение пришлете, учитывая сложившуюся ситуацию. Ответ - нет технической возможности.

Кстати по поводу затраченных усилий на получение. Абстрагируясь от названий, мы говорим о даже нечипованой неименной бомже карте, пусть даже с 15%.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

И кстати да, что там с ликвидностью?
А то, блин, выпрошу карту несуществующего банка
Alpha1251
 
Повідомлень: 104
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я проходил квест по получению Депозитки в Виннице, за 350 км от места жительства... Появилось парочка седых волос))
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:51

  jay2004 написав:Я проходил квест по получению Депозитки в Виннице, за 350 км от места жительства... Появилось парочка седых волос))


А я то по наивности считал что поездка в Боярку за карточкой Михайловского это финансовый экстрим туризм. :lol:
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Заради халяви можна піти на будь-які витрати!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:05

  chipmunk написав:Заради халяви можна піти на будь-які витрати!

Ну вот зовут на майские на винницкие фонтаны
Будут те партизанские явки Фарсика в Виннице работать то на майские? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

clientage написав:
  chipmunk написав:Заради халяви можна піти на будь-які витрати!

Ну вот зовут на майские на винницкие фонтаны
Будут те партизанские явки Фарсика в Виннице работать то на майские? 8)
Не допускайте ошибку профессора Плейшнера - проверьте условленный сигнал - цветок в окне.
Если на подоконнике стоит цветок, то это означает, что явка провалена.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:19

Подскажите по старой выручалке: если в льготном периоде (60 дней), но не обнулился в расчетную дату (30й день) то снимет только 0,25% или еще что-то?
В выписке (почта) кроме 0,25% такая же сумма в статье "інші плати та комісії". Тоесть всего 0,5% от задолженности.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:40

  Sergion написав:Подскажите по старой выручалке: если в льготном периоде (60 дней), но не обнулился в расчетную дату (30й день) то снимет только 0,25% или еще что-то?
В выписке (почта) кроме 0,25% такая же сумма в статье "інші плати та комісії". Тоесть всего 0,5% от задолженности.
Ровно 0,25%
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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