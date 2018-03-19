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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3028302930303031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:06

  Квесторе_поверніться написав:В Московії є така банка Траст
Так там віддємний капітал ...зараз біля 190 млрд ( біля 100 млрд грн) вже багато років.
І їх НБМ це не колише. :wink:
Может Гонтарёву напустить на них нужно:?: Типа в командировку, живо тогда вспомнят пословицу и узнают где раком зимуют. Она сейчас дама свободная и в поисках работы :mrgreen:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:23

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, як з ліквідністю на поточну дату?

Щось Шановний Представник не заглядає на форум. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:24

  Дядя Дима написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Московії є така банка Траст
Так там віддємний капітал ...зараз біля 190 млрд ( біля 100 млрд грн) вже багато років.
І їх НБМ це не колише. :wink:
Может Гонтарёву напустить на них нужно:?: Типа в командировку, живо тогда вспомнят пословицу и узнают где раком зимуют. Она сейчас дама свободная и в поисках работы :mrgreen:

Ага..вона б там швиденько банківську систему переполовинила б.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24102
З нами з: 22.11.13
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  #<1 ... 3028302930303031
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