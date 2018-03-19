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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:06
Квесторе_поверніться написав:
В Московії є така банка Траст
Так там віддємний капітал ...зараз біля 190 млрд ( біля 100 млрд грн) вже багато років.
І їх НБМ це не колише.
Может Гонтарёву напустить на них нужно:?: Типа в командировку, живо тогда вспомнят пословицу и узнают где раком зимуют. Она сейчас дама свободная и в поисках работы
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Дядя Дима
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:23
Квесторе_поверніться написав:Support BForward
, як з ліквідністю на поточну дату?
Щось Шановний Представник не заглядає на форум.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:24
Дядя Дима написав: Квесторе_поверніться написав:
В Московії є така банка Траст
Так там віддємний капітал ...зараз біля 190 млрд ( біля 100 млрд грн) вже багато років.
І їх НБМ це не колише.
Может Гонтарёву напустить на них нужно:?: Типа в командировку, живо тогда вспомнят пословицу и узнают где раком зимуют. Она сейчас дама свободная и в поисках работы
Ага..вона б там швиденько банківську систему переполовинила б.
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Квесторе_поверніться
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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