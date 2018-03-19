Может Гонтарёву напустить на них нужно:?: Типа в командировку, живо тогда вспомнят пословицу и узнают где раком зимуют. Она сейчас дама свободная и в поисках работы
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:06
Может Гонтарёву напустить на них нужно:?: Типа в командировку, живо тогда вспомнят пословицу и узнают где раком зимуют. Она сейчас дама свободная и в поисках работы
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:23
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:24
Ага..вона б там швиденько банківську систему переполовинила б.
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Feedfetcher, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|