Может Гонтарёву напустить на них нужно:?: Типа в командировку, живо тогда вспомнят пословицу и узнают где раком зимуют. Она сейчас дама свободная и в поисках работы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:06
Может Гонтарёву напустить на них нужно:?: Типа в командировку, живо тогда вспомнят пословицу и узнают где раком зимуют. Она сейчас дама свободная и в поисках работы
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:23
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:24
Ага..вона б там швиденько банківську систему переполовинила б.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:56
у меня тоже же фигня какая то в выписке:
щомісячна плата за обслуговування кредитної 0.00
заборгованості (0.25%)
інші плати та комісії
проценти за користування кредитом -0.01
Платіж по Основному боргу (%) ***
Где *** ровно в два раза больше, чем 0,25% по лимиту...
но реально сняли верную сумму:
Плата за Кред Задолж згідно дог. № за період 01.02.18-18.02.18. UAH -**
смущает именно это - с 1 по 18 февраля
в общем что то химичат - будем наблюдать
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:07
Добрий день!
Приношу свої вибачення. Завтра відповім на Ваші запитання.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
А Банк Форвард вообще знает, что у него нет капитала?!
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:47
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:55
Нам капіталу не треба...ліквідність давай.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, я бы советовал на выход.
Но! Каждый принимает решения сам. Сам за них и отвечает.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
... делайте хоть что-нибудь!
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