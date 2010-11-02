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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3029303030313032>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:06

  Квесторе_поверніться написав:В Московії є така банка Траст
Так там віддємний капітал ...зараз біля 190 млрд ( біля 100 млрд грн) вже багато років.
І їх НБМ це не колише. :wink:
Может Гонтарёву напустить на них нужно:?: Типа в командировку, живо тогда вспомнят пословицу и узнают где раком зимуют. Она сейчас дама свободная и в поисках работы :mrgreen:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:23

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, як з ліквідністю на поточну дату?

Щось Шановний Представник не заглядає на форум. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:24

  Дядя Дима написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Московії є така банка Траст
Так там віддємний капітал ...зараз біля 190 млрд ( біля 100 млрд грн) вже багато років.
І їх НБМ це не колише. :wink:
Может Гонтарёву напустить на них нужно:?: Типа в командировку, живо тогда вспомнят пословицу и узнают где раком зимуют. Она сейчас дама свободная и в поисках работы :mrgreen:

Ага..вона б там швиденько банківську систему переполовинила б.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:56

  Sergion написав:Подскажите по старой выручалке: если в льготном периоде (60 дней), но не обнулился в расчетную дату (30й день) то снимет только 0,25% или еще что-то?
В выписке (почта) кроме 0,25% такая же сумма в статье "інші плати та комісії". Тоесть всего 0,5% от задолженности.

у меня тоже же фигня какая то в выписке:
щомісячна плата за обслуговування кредитної 0.00
заборгованості (0.25%)
інші плати та комісії
проценти за користування кредитом -0.01
Платіж по Основному боргу (%) ***
Где *** ровно в два раза больше, чем 0,25% по лимиту...
но реально сняли верную сумму:
Плата за Кред Задолж згідно дог. № за період 01.02.18-18.02.18. UAH -**
смущает именно это - с 1 по 18 февраля
в общем что то химичат - будем наблюдать
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:07

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, як з ліквідністю на поточну дату?

Щось Шановний Представник не заглядає на форум. :oops:


Добрий день!
Приношу свої вибачення. Завтра відповім на Ваші запитання.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

А Банк Форвард вообще знает, что у него нет капитала?! :shock:

https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:47

  vkladchiik написав:А Банк Форвард вообще знает, что у него нет капитала?! :shock:

Знает конечно. Поэтому готовит переход на новый процессинг :twisted:
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:55

  vkladchiik написав:А Банк Форвард вообще знает, что у него нет капитала?! :shock:

https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html

Нам капіталу не треба...ліквідність давай. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, я бы советовал на выход.
Но! Каждый принимает решения сам. Сам за них и отвечает.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vovan_prm написав:Коллеги, я бы советовал на выход.

А кредитки гасить или хай уже понд разбирается? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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