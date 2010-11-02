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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:55
vovan_prm написав:
Коллеги, я бы советовал на выход.
Но! Каждый принимает решения сам. Сам за них и отвечает.
Депо ж нерозривні...вихід тільки по закінченні.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 21:02
Квесторе_поверніться написав: vovan_prm написав:
Коллеги, я бы советовал на выход.
Но! Каждый принимает решения сам. Сам за них и отвечает.
Депо ж нерозривні...вихід тільки по закінченні.
Вы почти дословно отписались на ветке Платины :Платинум Банк - БАНКРОТ
Выглядит знаково
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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