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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3029303030313032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:55

  vovan_prm написав:Коллеги, я бы советовал на выход.
Но! Каждый принимает решения сам. Сам за них и отвечает.

Депо ж нерозривні...вихід тільки по закінченні.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:02

  Квесторе_поверніться написав:
  vovan_prm написав:Коллеги, я бы советовал на выход.
Но! Каждый принимает решения сам. Сам за них и отвечает.

Депо ж нерозривні...вихід тільки по закінченні.

Вы почти дословно отписались на ветке Платины :
Платинум Банк - БАНКРОТ
Выглядит знаково
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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  #<1 ... 3029303030313032
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