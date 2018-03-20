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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3029303030313032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:55

  vovan_prm написав:Коллеги, я бы советовал на выход.
Но! Каждый принимает решения сам. Сам за них и отвечает.

Депо ж нерозривні...вихід тільки по закінченні.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:02

  Квесторе_поверніться написав:
  vovan_prm написав:Коллеги, я бы советовал на выход.
Но! Каждый принимает решения сам. Сам за них и отвечает.

Депо ж нерозривні...вихід тільки по закінченні.

Вы почти дословно отписались на ветке Платины :
Платинум Банк - БАНКРОТ
Выглядит знаково
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:48

В кого більше 200к грн оперативно підчищайте хвости.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:54

Квесторе_поверніться
Яка сума до виплати ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:58

  vovan_prm написав:Коллеги, я бы советовал на выход.
Но! Каждый принимает решения сам. Сам за них и отвечает.

А в банке есть уже куратор от нбу?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:02

Интересно, кого первым увалит дедяша? )
интересно добьет это животное или нет? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Думаю спершу на кішках потренуєця :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:11

кішка сидить десь в 50 чи 60 ліінйках? :)
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:17

  IMPRINTER написав:Интересно, кого первым увалит дедяша? )
интересно добьет это животное или нет? )

Там у него за спиной опытная тётушка Ро дули крутит. На этого зверька давно зуб точит.
Хай ныряют под крылышко камсамалистам, эти юннаты смогут приютить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

А хто буде некст кобра з ізі? Якщо ізя ще живий...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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