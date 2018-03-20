Депо ж нерозривні...вихід тільки по закінченні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:55
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:02
Вы почти дословно отписались на ветке Платины :
Платинум Банк - БАНКРОТ
Выглядит знаково
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:48
В кого більше 200к грн оперативно підчищайте хвости.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:54
Квесторе_поверніться
Яка сума до виплати ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:58
А в банке есть уже куратор от нбу?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:02
Интересно, кого первым увалит дедяша? )
интересно добьет это животное или нет? )
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Думаю спершу на кішках потренуєця
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:11
кішка сидить десь в 50 чи 60 ліінйках?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:17
Там у него за спиной опытная тётушка Ро дули крутит. На этого зверька давно зуб точит.
Хай ныряют под крылышко камсамалистам, эти юннаты смогут приютить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
А хто буде некст кобра з ізі? Якщо ізя ще живий...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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