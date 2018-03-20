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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:08
до августа доживет банк?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:18
так в этом году ранняя Пасха -- 8 апреля, вот 11..12 все и узнаем... на День Космонавтики
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:19
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 21 бер, 2018 02:26
Я загасил, т.к. ФГВФЛ практикует игнорировать наличие грейса, а кредитка от Форварда в свете последних "улучшений" стала с платным грейсом.
P.S. Сомневаюсь, что Тарико внесет ЖИВЫЕ деньги в капитал банка. Но если в банке есть его депозит, то вполне могут сделать бухгалтерскую проводку увеличения капитала. Нужно посмотреть на развитие ситуации.
P.P.S. Остаток на БВК обнулил, а вот свои евродепо(3.75%) не стал бы разрывать даже если бы была такая возможность. За гарантии ФГВФЛ не вылажу, устроит на крайтий случай возврат гривной.
Востаннє редагувалось BBC в Сер 21 бер, 2018 02:27, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 21 бер, 2018 02:26
не не...доктор сказал в морг значит в морг )))
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Додано: Сер 21 бер, 2018 02:54
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 21 бер, 2018 03:32
Козак-характерник
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) — один із основних економічних нормативів діяльності банків та базується на положеннях «Базель І». Цей норматив відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку, і менша частка ризику кредиторів / вкладників банку. Значення Н2 визначається як співвідношення регулятивного капіталу та зважених за коефіцієнтами ризику та платоспроможності сумарних активів і позабалансових інструментів.
Щось мені з ТАС "щастить"
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