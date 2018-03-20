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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3030303130323033

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:08

до августа доживет банк? :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:18

  Игорь Алексеевич написав:до августа доживет банк? :oops:

так в этом году ранняя Пасха -- 8 апреля, вот 11..12 все и узнаем... на День Космонавтики :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:19

  Игорь Алексеевич написав:до августа доживет банк? :oops:


До п'ятниці :lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 02:26

  clientage написав:
  vovan_prm написав:Коллеги, я бы советовал на выход.

А кредитки гасить или хай уже понд разбирается? :mrgreen:

Я загасил, т.к. ФГВФЛ практикует игнорировать наличие грейса, а кредитка от Форварда в свете последних "улучшений" стала с платным грейсом.
P.S. Сомневаюсь, что Тарико внесет ЖИВЫЕ деньги в капитал банка. Но если в банке есть его депозит, то вполне могут сделать бухгалтерскую проводку увеличения капитала. Нужно посмотреть на развитие ситуации.
P.P.S. Остаток на БВК обнулил, а вот свои евродепо(3.75%) не стал бы разрывать даже если бы была такая возможность. За гарантии ФГВФЛ не вылажу, устроит на крайтий случай возврат гривной.
Востаннє редагувалось BBC в Сер 21 бер, 2018 02:27, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 02:26

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Интересно, кого первым увалит дедяша? )
интересно добьет это животное или нет? )

Там у него за спиной опытная тётушка Ро дули крутит. На этого зверька давно зуб точит.
Хай ныряют под крылышко камсамалистам, эти юннаты смогут приютить :)

не не...доктор сказал в морг значит в морг ))) :wink:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 02:54

  -VICTOR- написав: не не...доктор сказал в морг значит в морг ))) :wink:

ДохтУр діло гутарить... :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 03:32

Козак-характерник
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) — один із основних економічних нормативів діяльності банків та базується на положеннях «Базель І». Цей норматив відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку, і менша частка ризику кредиторів / вкладників банку. Значення Н2 визначається як співвідношення регулятивного капіталу та зважених за коефіцієнтами ризику та платоспроможності сумарних активів і позабалансових інструментів.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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