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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:08
до августа доживет банк?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:18
так в этом году ранняя Пасха -- 8 апреля, вот 11..12 все и узнаем... на День Космонавтики
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 бер, 2018 02:26
Я загасил, т.к. ФГВФЛ практикует игнорировать наличие грейса, а кредитка от Форварда в свете последних "улучшений" стала с платным грейсом.
P.S. Сомневаюсь, что Тарико внесет ЖИВЫЕ деньги в капитал банка. Но если в банке есть его депозит, то вполне могут сделать бухгалтерскую проводку увеличения капитала. Нужно посмотреть на развитие ситуации.
P.P.S. Остаток на БВК обнулил, а вот свои евродепо(3.75%) не стал бы разрывать даже если бы была такая возможность. За гарантии ФГВФЛ не вылажу, устроит на крайтий случай возврат гривной.
Востаннє редагувалось BBC в Сер 21 бер, 2018 02:27, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 21 бер, 2018 03:32
Козак-характерник
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) — один із основних економічних нормативів діяльності банків та базується на положеннях «Базель І». Цей норматив відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку, і менша частка ризику кредиторів / вкладників банку. Значення Н2 визначається як співвідношення регулятивного капіталу та зважених за коефіцієнтами ризику та платоспроможності сумарних активів і позабалансових інструментів.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:32
Регулятивный капитал
Регулятивный капитал (Regulatory Capital) — один из важнейших показателей деятельности банков, основным назначением которого является покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильности банковской деятельности.
Порядок расчета регулятивного капитала для украинских банков определен Инструкцией о порядке регулирования деятельности банков в Украине. Регулятивный капитал состоит из основного капитала (капитал 1-го уровня) и дополнительного капитала (капитал 2-го уровня). Основной капитал считается неизменным и не подлежит передаче, перераспределению и должен полностью покрывать текущие убытки. Дополнительный капитал имеет менее постоянный характер и его размер может меняться.
Капитал 1-го уровня состоит из:
фактически уплаченного зарегистрированного уставного капитала и раскрытых резервов, созданных или увеличенных за счет нераспределенной прибыли, в том числе — дивиденды, направленные на увеличение уставного капитала;
эмиссионных разниц — суммы превышения доходов, полученных от первичной эмиссии собственных акций и других корпоративных прав над номиналом таких акций (других корпоративных прав);
резервных фондов, созданных в соответствии с законами Украины;
общих резервов, созданных под неопределенный риск при проведении банковских операций.
Общий размер основного капитала определяется с учетом размера возможных убытков по невыполненным обязательствам контрагентов и уменьшается на сумму недосформированных резервов под возможные убытки по:
кредитным операциям;
операциям с ценными бумагами;
дебиторской задолженности;
просроченным более 30 дней и сомнительными к получению начисленным доходам по активным операциям;
средствам, размещенным на корреспондентских счетах в банках, которые признаны банкротами или ликвидируются по решению уполномоченных органов;
нематериальных активов за минусом сумы износа;
капитальных вложений в нематериальные активы;
убытков прошлых лет и убытков прошлых лет, которые ожидают утверждения;
убытков текущего года.
Капитал 2-го уровня включает:
резервы под стандартную задолженность других банков и клиентов по кредитным операциям банков;
подтвержденную аудитором сумму увеличения по результатам переоценки стоимости основных средств, которые являются собственностью банка;
прибыль текущего года, уменьшенную на сумму доходов, не полученных более 30 дней с даты их начисления;
субординированный долг, учтенный в капитал;
нераспределенная прибыль прошлых лет;
прибыль отчетного года, которая ожидает утверждения.
При расчете регулятивного капитала общая сумма дополнительного капитала не может быть больше чем 100% основного капитала, а размер субординированного капитала не может превышать 50% основного капитала. Для определения размера регулятивного капитала банка общий размер капитала 1-го и 2-го уровней дополнительно уменьшается на:
балансовую стоимость акций и других банковских ценных бумаг с нефиксированной прибылью в торговом портфеле банка и в портфеле банка на продажу (уменьшенную на сумму фактически сформированного резерва по паевым ценными бумагами в портфеле банка на продажу, которые учитываются по себестоимости);
сумму вложений в капитал ассоциированных и дочерних учреждений, а также вложений в капитал других учреждений в размере 10 и более процентов их уставного капитала (уменьшенную на сумму фактически сформированного резерва по этим вложениям);
балансовую стоимость акций (паев) собственной эмиссии, принимаемых в обеспечение предоставленных банком кредитов (других вложений);
сумму превышения общей суммы операций, совершенных в отношении одного контрагента, сверх установленного нормативным значением норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) с учетом требований, установленных Национальным банком Украины;
сумму превышения общей суммы операций, которые осуществлены в отношении одного инсайдера, сверх установленного значения норматива максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных одному инсайдеру, с учетом требований Национального банка Украины;
сумму операций, осуществленных с инсайдерами на более благоприятных условиях (в сравнении с обычными операциями);
сумму средств, вложенных в другие банки на условиях субординированного долга;
балансовую стоимость ценных бумаг в торговом портфеле банка, кроме ценных бумаг, находящихся в собственности банка:
не более одного года, справедливая стоимость которых определяется по данным обнародованных котировок ценных бумаг на фондовых биржах;
не более 181 дня, справедливая стоимость которых не может быть определена банком по данным обнародованных котировок ценных бумаг на фондовых биржах.
Национальный банк в зависимости от экономического положения страны, состояния мировых финансово-кредитных и валютных рынков и в соответствии с изменениями курса валюты может пересматривать минимальный размер регулятивного капитала. В случае значительного повышения значения норматива минимального размера регулятивного капитала для банков устанавливается переходный период для наращивания капитала согласно разработанным банками программам капитализации.
никому не верю
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:47
Добрый день, уважаемые форумчане!
В настоящее Forward Bank имеет достаточный запас ликвидности и текущее формальное нарушение норматива по капиталу полностью обусловлено формированием резервов, который был вызван приведением финансовой отчетности к новым требованиям НБУ, а также к международным стандартам, вступившими в действие для украинских банков с 2018 года. Норматив по регулятивному капиталу будет приведен в соответствие во 2-м квартале текущего года, согласно, утвержденного национальным банком плана докапитализации Forward Bank. Показатели ликвидность в полной мере соответствуют требованиям Регулятора.
На 21.03.2018 г. коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составил 178,12 %, при нормативном значении - не менее 30 %; коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составил 66,07%, при нормативном значении - не менее 60 %; коэффициент текущей ликвидности (H5) составил 98,88 %, при норме не менее 40 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Главное не начинайте работы по оптимизации процессинга, а то все сразу всё поймут:)
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