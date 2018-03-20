Додано: Сер 21 бер, 2018 08:32

BBC написав: Козак-характерник

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) — один із основних економічних нормативів діяльності банків та базується на положеннях «Базель І». Цей норматив відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку, і менша частка ризику кредиторів / вкладників банку. Значення Н2 визначається як співвідношення регулятивного капіталу та зважених за коефіцієнтами ризику та платоспроможності сумарних активів і позабалансових інструментів. Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) — один із основних економічних нормативів діяльності банків та базується на положеннях «Базель І». Цей норматив відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.. Значення Н2 визначається як співвідношення регулятивного капіталу та зважених за коефіцієнтами ризику та платоспроможності сумарних активів і позабалансових інструментів.

Основной капитал считается неизменным и не подлежит передаче

Дополнительный капитал имеет менее постоянный характер и его размер может меняться

(Regulatory Capital) — один из важнейших показателей деятельности банков, основным назначением которого является покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильности банковской деятельности.Порядок расчета регулятивного капитала для украинских банков определен Инструкцией о порядке регулирования деятельности банков в Украине. Регулятивный капитал, перераспределению и должен полностью покрывать текущие убытки.Капитал 1-го уровня состоит из:фактически уплаченного зарегистрированного уставного капитала и раскрытых резервов, созданных или увеличенных за счет нераспределенной прибыли, в том числе — дивиденды, направленные на увеличение уставного капитала;эмиссионных разниц — суммы превышения доходов, полученных от первичной эмиссии собственных акций и других корпоративных прав над номиналом таких акций (других корпоративных прав);резервных фондов, созданных в соответствии с законами Украины;общих резервов, созданных под неопределенный риск при проведении банковских операций.Общий размер основного капитала определяется с учетом размера возможных убытков по невыполненным обязательствам контрагентов и уменьшается на сумму недосформированных резервов под возможные убытки по:кредитным операциям;операциям с ценными бумагами;дебиторской задолженности;просроченным более 30 дней и сомнительными к получению начисленным доходам по активным операциям;средствам, размещенным на корреспондентских счетах в банках, которые признаны банкротами или ликвидируются по решению уполномоченных органов;нематериальных активов за минусом сумы износа;капитальных вложений в нематериальные активы;убытков прошлых лет и убытков прошлых лет, которые ожидают утверждения;убытков текущего года.Капитал 2-го уровня включает:резервы под стандартную задолженность других банков и клиентов по кредитным операциям банков;подтвержденную аудитором сумму увеличения по результатам переоценки стоимости основных средств, которые являются собственностью банка;прибыль текущего года, уменьшенную на сумму доходов, не полученных более 30 дней с даты их начисления;субординированный долг, учтенный в капитал;нераспределенная прибыль прошлых лет;прибыль отчетного года, которая ожидает утверждения.При расчете регулятивного капитала общая сумма дополнительного капитала не может быть больше чем 100% основного капитала, а размер субординированного капитала не может превышать 50% основного капитала. Для определения размера регулятивного капитала банка общий размер капитала 1-го и 2-го уровней дополнительно уменьшается на:балансовую стоимость акций и других банковских ценных бумаг с нефиксированной прибылью в торговом портфеле банка и в портфеле банка на продажу (уменьшенную на сумму фактически сформированного резерва по паевым ценными бумагами в портфеле банка на продажу, которые учитываются по себестоимости);сумму вложений в капитал ассоциированных и дочерних учреждений, а также вложений в капитал других учреждений в размере 10 и более процентов их уставного капитала (уменьшенную на сумму фактически сформированного резерва по этим вложениям);балансовую стоимость акций (паев) собственной эмиссии, принимаемых в обеспечение предоставленных банком кредитов (других вложений);сумму превышения общей суммы операций, совершенных в отношении одного контрагента, сверх установленного нормативным значением норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) с учетом требований, установленных Национальным банком Украины;сумму превышения общей суммы операций, которые осуществлены в отношении одного инсайдера, сверх установленного значения норматива максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных одному инсайдеру, с учетом требований Национального банка Украины;сумму операций, осуществленных с инсайдерами на более благоприятных условиях (в сравнении с обычными операциями);сумму средств, вложенных в другие банки на условиях субординированного долга;балансовую стоимость ценных бумаг в торговом портфеле банка, кроме ценных бумаг, находящихся в собственности банка:не более одного года, справедливая стоимость которых определяется по данным обнародованных котировок ценных бумаг на фондовых биржах;не более 181 дня, справедливая стоимость которых не может быть определена банком по данным обнародованных котировок ценных бумаг на фондовых биржах.Национальный банк в зависимости от экономического положения страны, состояния мировых финансово-кредитных и валютных рынков и в соответствии с изменениями курса валюты может пересматривать минимальный размер регулятивного капитала. В случае значительного повышения значения норматива минимального размера регулятивного капитала для банков устанавливается переходный период для наращивания капитала согласно разработанным банками программам капитализации.