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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3031303230333034

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:20

...до мая дотянет точно
https://minfin.com.ua/2018/03/12/32758574/
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:31

  abc111 написав:...до мая дотянет точно
https://minfin.com.ua/2018/03/12/32758574/

Их погубит новый процессинг:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:47

  Support BForward написав:Добрый день, уважаемые форумчане!
В настоящее Forward Bank имеет достаточный запас ликвидности и текущее формальное нарушение норматива по капиталу полностью обусловлено формированием резервов, который был вызван приведением финансовой отчетности к новым требованиям НБУ, а также к международным стандартам, вступившими в действие для украинских банков с 2018 года. Норматив по регулятивному капиталу будет приведен в соответствие во 2-м квартале текущего года, согласно, утвержденного национальным банком плана докапитализации Forward Bank. Показатели ликвидность в полной мере соответствуют требованиям Регулятора.
На 21.03.2018 г. коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составил 178,12 %, при нормативном значении - не менее 30 %; коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составил 66,07%, при нормативном значении - не менее 60 %; коэффициент текущей ликвидности (H5) составил 98,88 %, при норме не менее 40 %.


Вы хотите сказать что шухер преждевременный??? Пересидеть до осени было бы неплохо.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  VLADPn написав:Вы хотите сказать что шухер преждевременный??? Пересидеть до осени было бы неплохо.

ну хай оптимизируются :( Порубят продуктовый ряд, повводят различных комисс,
позакрывают парочку отделений, возьмут новых людей типа 1 на место 3х да с меньшим окладом.
Се ля ви.
Форвард грите? Два горчичника у него, вот батя на поле его сёдня и не выпустил, играем с 4мя хавбэками 8) 8)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 21 бер, 2018 13:12, всього редагувалось 3 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:10

  Smitten написав:
  бульбик написав:Главное не начинайте работы по оптимизации процессинга, а то все сразу всё поймут:)

Так уже начали - открыта вакансия "Системний аналітик із впровадження банківських систем (міграція на новий процесінг)" https://rabota.ua/company40400/vacancy7115668

Наверное НБУ не устраивает масковский процессинг.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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