Support BForward написав:Добрый день, уважаемые форумчане! В настоящее Forward Bank имеет достаточный запас ликвидности и текущее формальное нарушение норматива по капиталу полностью обусловлено формированием резервов, который был вызван приведением финансовой отчетности к новым требованиям НБУ, а также к международным стандартам, вступившими в действие для украинских банков с 2018 года. Норматив по регулятивному капиталу будет приведен в соответствие во 2-м квартале текущего года, согласно, утвержденного национальным банком плана докапитализации Forward Bank. Показатели ликвидность в полной мере соответствуют требованиям Регулятора. На 21.03.2018 г. коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составил 178,12 %, при нормативном значении - не менее 30 %; коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составил 66,07%, при нормативном значении - не менее 60 %; коэффициент текущей ликвидности (H5) составил 98,88 %, при норме не менее 40 %.
Вы хотите сказать что шухер преждевременный??? Пересидеть до осени было бы неплохо.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn написав:Вы хотите сказать что шухер преждевременный??? Пересидеть до осени было бы неплохо.
ну хай оптимизируются Порубят продуктовый ряд, повводят различных комисс, позакрывают парочку отделений, возьмут новых людей типа 1 на место 3х да с меньшим окладом. Се ля ви. Форвард грите? Два горчичника у него, вот батя на поле его сёдня и не выпустил, играем с 4мя хавбэками
Востаннє редагувалось clientage в Сер 21 бер, 2018 13:12, всього редагувалось 3 разів.
Support BForward написав:Добрый день, уважаемые форумчане! В настоящее Forward Bank имеет достаточный запас ликвидности и текущее формальное нарушение норматива по капиталу полностью обусловлено формированием резервов, который был вызван приведением финансовой отчетности к новым требованиям НБУ, а также к международным стандартам, вступившими в действие для украинских банков с 2018 года. Норматив по регулятивному капиталу будет приведен в соответствие во 2-м квартале текущего года, согласно, утвержденного национальным банком плана докапитализации Forward Bank. Показатели ликвидность в полной мере соответствуют требованиям Регулятора. На 21.03.2018 г. коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составил 178,12 %, при нормативном значении - не менее 30 %; коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составил 66,07%, при нормативном значении - не менее 60 %; коэффициент текущей ликвидности (H5) составил 98,88 %, при норме не менее 40 %.
Вы хотите сказать что шухер преждевременный??? Пересидеть до осени было бы неплохо.
Добрый день, VLADPn! Официальный релиз по плану докапитализации мы опубликуем в конце следующей неделе.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward написав:Добрый день, уважаемые форумчане! В настоящее Forward Bank имеет достаточный запас ликвидности и текущее формальное нарушение норматива по капиталу полностью обусловлено формированием резервов, который был вызван приведением финансовой отчетности к новым требованиям НБУ, а также к международным стандартам, вступившими в действие для украинских банков с 2018 года. Норматив по регулятивному капиталу будет приведен в соответствие во 2-м квартале текущего года, согласно, утвержденного национальным банком плана докапитализации Forward Bank. Показатели ликвидность в полной мере соответствуют требованиям Регулятора. На 21.03.2018 г. коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составил 178,12 %, при нормативном значении - не менее 30 %; коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составил 66,07%, при нормативном значении - не менее 60 %; коэффициент текущей ликвидности (H5) составил 98,88 %, при норме не менее 40 %.
Вы хотите сказать что шухер преждевременный??? Пересидеть до осени было бы неплохо.
Добрый день, VLADPn! Официальный релиз по плану докапитализации мы опубликуем в конце следующей неделе.
Очень часто бывало так, что баба Лера закрывала лавочку не дожидаясь офиц.релизов. А конец след недели в данных условиях это ооочень долго:)