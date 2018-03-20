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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:07
Можно выдохнуть? Не подведите - я подставлю пол-плеча.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:12
Що дідЯ вже підписав, це позитив.
Але ж бачите як нелегко працювати банці в році 2018?
Захцянки НБУ привели до того що депопортфель тане.
Заробітна плата персоналу недостатня...кращі кадри звільняються.
Плани по кредопортфелі не виконуються.
За 2 місяці року 2018 віємний фінансовий результат.
План докапіталізації міг вже бути неактуальним.
Тому і виникає запитання скільки слід занести щоб щоб було 10% Н2?
До речі, шановний зам. к-7 каже що сума докапіталізації вже лежить в закромах.
Лишилось лише оголосити випуск акцій і викупити їх.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:13
..а про це представник червноніючи промовчав ..бо сказати нічого , а все інше про докапіталізацію- то все бла бла бла
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:14
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:17
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